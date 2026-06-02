Una panoramica delle esposizioni aperte a Milano nel mese di giugno 2026, tra retrospettive, installazioni e progetti site-specific ospitati in musei e spazi indipendenti

Milano si conferma un centro culturale vivace nel mese di giugno 2026, con un fitto calendario di esposizioni che spaziano dalle retrospettive storiche alle installazioni contemporanee. Questa panoramica raccoglie le mostre più rilevanti, indicando sedi, tempistiche e motivi per cui vale la pena programmarne la visita.

Esposizioni principali e retrospettive nelle grandi sedi

Palazzo Reale è al centro dell’offerta con un progetto ampio dedicato alla Metafisica, articolato su più sedi e pensato per mettere in relazione i maestri del movimento con artisti contemporanei. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano, si integra nel programma culturale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e rimane visitabile fino al 21 giugno.

I Macchiaioli e Anselm Kiefer

Allo stesso indirizzo, la mostra su I Macchiaioli presenta i risultati degli studi recenti condotti da Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca; l’evento, originariamente in programma fino al 14 giugno, ha visto una proroga fino a domenica 5 luglio 2026, consentendo una più ampia fruizione di questo itinerario storico. In parallelo, la grande rassegna di Anselm Kiefer, intitolata “Le Alchimiste”, occupa la Sala delle Cariatidi con 42 teleri fino al 27 settembre, offrendo un progetto site-specific che intreccia memoria e poetiche femminili.

Musei e installazioni site-specific: esperienze immersive e tematiche

Il Mudec propone diverse mostre connesse al tema della neve e alla memoria: l’installazione di Chiharu Shiota, “The Moment the Snow Melts”, trasforma l’Agorà in un paesaggio sospeso fino al 28 giugno, mentre la mostra “Il senso della neve” — curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani — mette in dialogo oltre 150 opere e oggetti per esplorare l’immaginario legato alla neve e alle sue implicazioni culturali e scientifiche.

Fotografia e narrazioni

Al Mudec è anche visibile “100 fotografie per ereditare il mondo”, curata da Denis Curti in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti. Il percorso attraversa due secoli di fotografia, proponendo immagini rappresentative che offrono uno spaccato storico e contemporaneo utile a interpretare il presente con occhi diversi.

Proposte contemporanee, gallerie e spazi indipendenti

La Fabbrica del Vapore ospita “MARIO CONVERTINO / Progettista dell’immaginario” negli spazi dell’Atelier Ex Cisterne: l’omaggio al designer e grafico, aperto dal 15 maggio al 14 giugno 2026, è inserito nel programma della terza edizione de Le Notti dell’Underground – Il festival di Re Nudo. L’ingresso agli eventi del festival e all’esposizione è gratuito, sottolineando l’impegno verso una cultura accessibile e sperimentale.

PAC, Fondazioni e mostre tematiche

Al PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) la monografica “THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER” a cura di Diego Sileo presenta per la prima volta in Europa l’opera dell’artista australiano protagonista anche alla Biennale di Venezia: qui il rumore diventa linguaggio organizzativo e parte integrante dell’installazione, visitabile fino al 7 giugno. Fondazione Prada propone invece la personale di Mona Hatoum, “Over, under and in between”, che sfrutta la Cisterna trasformandola in un percorso che mette il corpo del visitatore al centro fino al 9 novembre.

Mostre in spazi originali: hotel, gallerie e progetti locali

Il distretto del Tortona continua a essere laboratorio creativo: l’hotel nhow ospita “Dancing Lights”, un progetto che anima gli spazi di via Tortona 35 con installazioni luminose e interventi contemporanei fino al 21 luglio. Anche Palazzo Morando propone una lettura della storia della moda con “The Gentleman – Stile e gioielli al maschile”, una mostra che attraversa oltre due secoli di ornamento maschile fino al 27 settembre.

Per chi programma visite, è utile consultare i siti ufficiali delle singole istituzioni per informazioni su orari, ingressi e eventuali prenotazioni. Milano offre in questo mese un mosaico di proposte che coniugano tradizione e innovazione, permettendo al pubblico di esplorare sia capolavori storici sia nuove ricerche estetiche.