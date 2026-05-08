Cosa fare a Milano dal 7 al 10 maggio: Orticola, mercati e eventi

Un itinerario tra giardini storici, mercati retrò e raccolte fondi per la ricerca, perfetto per un weekend primaverile a Milano

La primavera a Milano si accende con un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dal verde urbano alle iniziative culturali e solidali. In città si alternano manifestazioni storiche e debutti nuovi: il cuore pubblico si trasforma in vetrina per piante e fiori, mentre quartieri e spazi industriali ospitano mercati, festival letterari e proposte per le famiglie.

Questo pezzo riassume i principali eventi citando date e luoghi così come comunicati dagli organizzatori, per aiutare a costruire un fine settimana su misura.

Tra mostre mercato, raccolte fondi e iniziative per la Festa della mamma, la scelta è ampia per chi cerca esperienze all’aperto oppure occasioni di cultura e intrattenimento al chiuso. In questo resoconto troverai informazioni pratiche su orari, temi e caratteristiche salienti di ogni manifestazione, insieme a segnali utili per decidere come dedicare il tempo tra sabato e domenica.

Orticola e FuoriOrticola: il verde in città

Dal 7 al 10 maggio 2026 i Giardini Indro Montanelli diventano palcoscenico per Orticola, la storica mostra mercato che mette in mostra piante, fiori e varietà antiche o insolite. La kermesse adotta quest’anno un messaggio che lega il giardinaggio al benessere, proponendo espositori selezionati e allestimenti pensati per valorizzare il rapporto tra natura e qualità della vita urbana. L’evento è curato da Orticola Lombardia e, come da tradizione, i proventi vengono impiegati per la cura del verde pubblico della città.

FuoriOrticola: il festival diffuso

In parallelo alla mostra è attiva la settima edizione di FuoriOrticola, un programma che prolunga l’esperienza oltre i giardini: fino al 18 maggio musei, ville e negozi propongono aperture straordinarie, installazioni floreali, visite guidate e laboratori per bambini. L’iniziativa mira a contagiare la città con percorsi green, promuovendo temi ambientali e momenti pratici per avvicinare il pubblico alla cura delle piante e all’educazione ecologica.

Festa della mamma e progetti di solidarietà

La domenica dedicata alle mamme è al centro di numerose campagne solidali e aperture speciali. Tra le più rilevanti c’è il ritorno dell’Azalea della Ricerca AIRC, distribuita domenica 10 maggio in molte piazze italiane in cambio di un contributo minimo di 18 euro per sostenere studi sui tumori femminili. L’iniziativa, nata nel 1984, è ormai simbolo di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca oncologica e contribuisce ai progressi nella diagnosi e nella cura.

Palazzo Lombardia e visite panoramiche

Per la Festa della Mamma 2026 il Belvedere di Regione Lombardia apre al pubblico domenica 10 maggio con visite su prenotazione dalle 10 alle 18. Oltre alla vista sullo skyline milanese, il programma include un photo booth per ricordi fotografici e stazioni di make-up gratuito nel foyer: iniziative pensate per offrire un gesto speciale alla giornata, con accessi prioritari per persone con disabilità e donne in gravidanza. L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione sul sito istituzionale.

Mercati, cultura indipendente e appuntamenti a ingresso libero

Il fine settimana ospita diversi debutti e manifestazioni consolidate che guardano al recupero, al design e all’editoria indipendente. Tra questi spicca il Cotoletta Vintage Market, una giornata interamente dedicata al modernariato, ai vinili e al riuso, prevista domenica 10 maggio 2026 negli spazi del Department 184 in via Varesina 184: oltre 3.000 metri quadrati con più di 50 espositori e una food court per accompagnare la visita.

Festival letterari, feste di quartiere e iniziative benefiche

A Lambrate prende il via Carta Canta da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, un festival all’aperto dedicato all’editoria indipendente con incontri, laboratori e la microfiera “Marciapiede del Libro”. Nei medesimi giorni la Cascina Cuccagna celebra il suo compleanno con “Una Festa Pop” ricca di laboratori, spettacoli e attività per famiglie, mentre torna in città l’evento solidale “A cura di Paola” da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 a sostegno della Fondazione Paola Marella, con oggetti donati e un archivio in vendita per finanziare programmi di formazione specialistica in oncologia. Infine, per gli appassionati di fantasy, sabato 9 maggio 2026 piazza Tre Torri ospita la tappa milanese della Butterbeer Season con un truck ufficiale e attività per le famiglie.