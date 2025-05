Cosa fare a Milano a giugno: eventi per tutta la famiglia

Giugno è un mese ricco di eventi a Milano. Scopri attività per tutta la famiglia, dai festival ai concerti.

Giugno a Milano è un mese che segna il passaggio all’estate e l’inizio delle vacanze per i più piccoli. Con le scuole chiuse, i genitori si ritrovano a cercare attività coinvolgenti per i loro figli. La città offre una varietà di eventi e manifestazioni pensati per famiglie, dai concerti ai laboratori creativi, dalle cene sotto le stelle agli spettacoli teatrali. Ecco alcune delle migliori proposte per un mese ricco di esperienze da condividere con i propri bambini.

Attività museali gratuite

Un’ottima occasione per scoprire l’arte e la cultura è la giornata del #domenicalmuseo, che si svolge la prima domenica di ogni mese. Il 1° giugno, i musei statali di Milano apriranno le loro porte gratuitamente. Tra i luoghi da visitare ci sono il Museo del Novecento, il Castello Sforzesco e la Pinacoteca di Brera, dove è richiesta la prenotazione. Questa è un’opportunità imperdibile per trascorrere una giornata immersi nella cultura senza spendere un centesimo.

Festival e spettacoli dal vivo

Dal 30 maggio all’8 giugno, Milano ospita il FringeMI Festival, una rassegna di spettacoli dal vivo che si svolge in spazi non convenzionali. Con una programmazione varia che spazia dalle performance teatrali a eventi di danza e musica, il festival offre anche alcune attività gratuite. Inoltre, il 12 giugno, i neogenitori possono partecipare a un tour speciale nei quartieri di Porta Nuova e Isola, esplorando la città in compagnia di guide esperte. Un’esperienza adatta a famiglie con passeggini, arricchita da momenti di gioco e relax.

Laboratori creativi

Al MUBA, il centro di riuso creativo REMIDA Milano è un luogo dove i bambini, accompagnati dai genitori, possono esplorare materiali di scarto e dare vita a nuovi progetti. Questa attività, adatta a bambini dai 12 ai 5 anni, stimola la creatività e la fantasia, permettendo ai piccoli di esprimere liberamente le loro idee attraverso il gioco e la scoperta. Gli educatori accompagneranno le famiglie in un viaggio ludico, rendendo ogni momento unico e speciale.

Sport per tutti

Il 15 giugno, alla Canottieri Milano si svolgerà Sport4All, una festa dedicata agli sport paraolimpici e adattivi. Questa giornata è un’importante occasione per dimostrare che lo sport è per tutti e può essere praticato da chiunque, indipendentemente dalle abilità fisiche. Le famiglie potranno provare diverse discipline sportive in un’atmosfera gioiosa e inclusiva. Non mancheranno anche le domeniche RunBabyRun, dove i bambini possono divertirsi con il rugby. L’8 giugno ai Giardini Montanelli e il 29 giugno al Parco Sempione ci saranno attività gratuite e giochi per tutti.

Teatro per bambini

Il Teatro alla Scala è un altro dei luoghi imperdibili per le famiglie a Milano. L’8 giugno si terrà uno spettacolo dedicato ai più piccoli, “Lalla e Skali…la nave dei pirati!”. Un’opportunità unica per far vivere ai bambini la magia del teatro in un contesto prestigioso. Anche il 29 giugno si esibirà il Coro di Voci Bianche, con biglietti a soli 1 euro per i minori di 18 anni. È un’esperienza che permette ai giovani spettatori di avvicinarsi alla musica classica in modo divertente.

Cene e passeggiate serali

Ogni sabato sera, il Parco Ittico Paradiso offre cene a base di prodotti tipici, immerse nella natura. È un’occasione per trascorrere momenti di convivialità in famiglia, seguiti da una visita guidata notturna nel parco. Inoltre, dal 4 giugno, le aperture serali al Duomo di Milano offrono la possibilità di godere di concerti tra le guglie, creando un’atmosfera magica per un’uscita speciale con i ragazzi. Non c’è niente di meglio che godersi il tramonto sulla città accompagnati da buona musica.

Milano in giugno è un vero e proprio palcoscenico di eventi e attività pensati per tutte le età. Che si tratti di cultura, sport o divertimento, ogni famiglia può trovare l’attività perfetta per un mese ricco di ricordi da condividere.