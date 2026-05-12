Aperitivo Festival torna a Milano: la quarta edizione si sposta al Certosa District

Dal 15 al 17 maggio 2026 Milano ospita la quarta edizione di Aperitivo Festival, che quest’anno cambia scenario e approda per la prima volta al Milano Certosa District, uno dei poli di rigenerazione urbana più dinamici della città.

L’appuntamento, ideato da MWW Group, si conferma come una delle principali piattaforme italiane dedicate all’aperitivo, tra consumo, cultura e nuove tendenze del food & beverage.

Un format che cresce insieme ai consumi

La scelta del Certosa District non è solo logistica, ma narrativa: un contesto industriale in trasformazione che dialoga con un format sempre più orientato all’esperienza immersiva.

Secondo i dati di NielsenIQ, il comparto dell’aperitivo e del vermouth nella grande distribuzione ha superato i 200 milioni di euro, con una crescita del +2,6% a valore. Se si includono categorie affini come gin, ready to drink e aperitivi analcolici, il mercato supera i 430 milioni, segnalando una domanda stabile ma in evoluzione, soprattutto verso qualità e moderazione.

Un italiano su due dichiara di consumare l’aperitivo (46%), con una spesa media di circa 24 euro per occasione.

Il nuovo “hub” dell’aperitivo

Per tre giorni, dalle 17.30 alle 22.30, il Certosa District si trasformerà in un percorso diffuso tra degustazioni, contenuti e intrattenimento.

Il festival si svilupperà in quattro spazi principali — Department 184, Nomad (che ospiterà gli afterparty), Pennellificio e La Forgiatura — con oltre 20 esperienze di assaggio e 15 postazioni dedicate agli abbinamenti food & beverage.

Accanto alla dimensione esperienziale debutta anche Aperitivo Academy, un programma di formazione rivolto ai professionisti del settore, con masterclass su mixology, neuromarketing e food pairing.

Il mercato tra brand e nuovi linguaggi

L’edizione 2026 vede Carrefour Italia come main sponsor, affiancata da una presenza ampia di brand del settore beverage e food, tra cui Aperol, Ceres, Peroni, Montenegro-Select, Lurisia e Lemonsoda, oltre alle eccellenze alimentari di Terre d’Italia e altre realtà del comparto agroalimentare.

Tra i partner istituzionali figura anche ICE Agenzia, che supporterà la partecipazione di mixologist e operatori internazionali, contribuendo alla dimensione globale del format.

Una piattaforma per leggere i cambiamenti

«L’aperitivo è uno dei linguaggi più contemporanei dello stile di vita italiano», osserva Federico Gordini, presidente di MWW Group, sottolineando come il festival voglia leggere l’evoluzione dei consumi attraverso dati, esperienze e contaminazioni internazionali.

Il format si inserisce in un percorso più ampio avviato da MWW Group, già promotore di Milano Wine Week, e del progetto World Aperitivo Day®, che tornerà il 26 maggio con iniziative diffuse nei locali e nelle città italiane.

Tra cultura e mercato

Più che un semplice evento, Aperitivo Festival si posiziona come osservatorio sul cambiamento delle abitudini di consumo: dall’evoluzione della mixology alle nuove sensibilità verso prodotti low e no-alcol, fino alla crescente attenzione per l’esperienza sociale legata al bere.

In questo quadro, il passaggio al Milano Certosa District rappresenta anche una dichiarazione di intenti: raccontare un rito quotidiano italiano dentro spazi che riflettono la trasformazione urbana e culturale di Milano.