Festival delle bambine e dei bambini al Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco ospita un evento imperdibile per i più piccoli: scopri il Festival delle Bambine e dei Bambini.

Il 24 e 25 maggio 2025, il Castello Sforzesco di Milano si trasformerà in un luogo magico dedicato ai più giovani, ospitando la terza edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini. Questo evento, che coincide con la Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promette due giornate ricche di attività, giochi e laboratori didattici, il tutto all’insegna dell’inclusione e della cultura. Un’opportunità imperdibile per famiglie e bambini, che potranno vivere momenti di svago e apprendimento in un contesto storico e affascinante.

Una festa per i più piccoli

Il Castello Sforzesco aprirà le sue porte dalle 10:00 alle 19:00, creando un ambiente accogliente dove la creatività e il gioco saranno protagonisti. L’ingresso ai Musei sarà gratuito per un adulto accompagnatore per ogni bambino, rendendo l’evento accessibile a tutti. Sarà un fine settimana di festa, con laboratori, cacce al tesoro, visite guidate e spettacoli dal vivo, un’occasione per divertirsi e apprendere in un contesto storico straordinario.

Attività e programmi

Nell’ambito del Festival, i cortili del Castello saranno animati da varie attività pensate per stimolare la fantasia e la curiosità dei bambini. I laboratori creativi permetteranno ai piccoli di esprimere la loro creatività, mentre le cacce al tesoro offriranno un modo avvincente per esplorare il Castello. Non mancheranno performance di cantastorie e concerti dal vivo, che arricchiranno l’esperienza con musica e narrazioni coinvolgenti. Il programma include anche la partecipazione di PianoCity Milano, creando un mix unico di cultura e intrattenimento.

Diritti e inclusione

Quest’anno, il Festival si concentra in particolare sull’Articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che sottolinea il diritto di ogni bambino a non essere discriminato. Questo messaggio di inclusione e rispetto dei diritti dei più piccoli è al centro di tutte le attività proposte, sottolineando l’importanza di creare un ambiente accogliente e rispettoso per tutti. Le famiglie saranno incoraggiate a partecipare attivamente, contribuendo a un’atmosfera di condivisione e apprendimento.

Un evento da non perdere

Il Festival delle Bambine e dei Bambini rappresenta un’occasione unica per vivere la cultura in modo divertente e coinvolgente. Milano, con il suo patrimonio storico e culturale, offre uno scenario perfetto per un evento che celebra i diritti e le esperienze dei più piccoli. Non mancate a questo appuntamento speciale, dove il gioco si unisce alla cultura per formare una comunità più forte e inclusiva.