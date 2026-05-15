Festa alpina in cortile a Segrate: polenta, salamelle e concerti serali

Partecipa alla sagra alpina in baita a Segrate: menù tipico, concerti serali e un cortile aperto a tutti, ingresso libero

La sagra alpina in baita è un appuntamento che riporta al gusto semplice delle serate all’aperto: un cortile accessibile a tutti, la griglia accesa e il clima di comunità tipico degli incontri alpini. L’evento si svolge in via degli Alpini, 14 a Segrate, e si articola dal 22-05-2026 al 24-05-2026.

In questo contesto conviviale si potranno assaporare piatti tradizionali e ascoltare canti, con un programma pensato per famiglie e appassionati della cultura popolare.

Programma e orari

La manifestazione segue un orario pensato per adattarsi alle diverse esigenze: la sera di venerdì e sabato l’area apre dalle 19.00, mentre i concerti iniziano indicativamente dalle 21.00. La domenica la festa propone un ritmo diurno, con apertura dalle 12.00 alle 16.00. Questo schema consente di vivere sia le atmosfere notturne, illuminate dalla musica e dalle luci del cortile, sia i momenti più rilassati del pranzo della domenica, pensati per gruppi e famiglie.

Concerti e intrattenimento

Le serate di venerdì e sabato vedranno sul palco i Black&White, che offriranno un repertorio adatto a creare un clima di festa e convivialità. I concerti rappresentano il fulcro dell’intrattenimento serale e sono pensati per accompagnare la cena all’aperto, favorendo lo scambio tra residenti e visitatori. L’area è predisposta per ascoltare la musica e al tempo stesso muoversi tra i punti di somministrazione, in un equilibrio tra spettacolo e socialità.

Menù, sapori e atmosfera

La proposta gastronomica è focalizzata su piatti robusti e tradizionali: tra le portate principali si trovano polenta, salamelle, brasato e trippa, accompagnate da birre e bevande varie. L’intento è ricreare la tradizione alpina in chiave conviviale: sapori caldi, porzioni generose e la semplicità della cucina di montagna trasferita in un cortile cittadino. L’atmosfera è pensata per favorire la socializzazione, con tavolate comuni, canti alpini e momenti di incontro tra generazioni diverse.

Organizzazione, accesso e patrocinio

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini sezione Milano, Gruppo Limito-Pioltello Segrate con il patrocinio della Città di Segrate. L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita, ideale per chi desidera trascorrere una serata diversa senza obblighi di prenotazione. La location è facilmente raggiungibile e sul sito è disponibile la mappa per orientarsi; tutte le informazioni pratiche sono fornite per agevolare l’arrivo e la sistemazione delle tavolate.

Segnalazione e comunicazione

L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” il 13-05-2026 alle 12:38:18. Per ricevere aggiornamenti e promemoria sono disponibili diversi canali di comunicazione: newsletter, servizio RSS e servizio SMS, pensati per informare tempestivamente su eventuali variazioni di programma o iniziative collaterali.

Commenti, registrazione e tutela dei dati

È previsto un form per lasciare commenti e impressioni sull’evento: i messaggi inviati saranno verificati dalla redazione prima della pubblicazione e, se non si effettua il login, sarà richiesta una conferma via email per verificarne l’attendibilità. Ai sensi del d.lgs. 196/03, l’indirizzo email è utilizzato esclusivamente per questa finalità e non sarà divulgato. Il commento viene pubblicato con nome e cognome e i dati sono conservati su supporto magnetico.

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Se desideri partecipare, consultare la mappa o iscriverti ai canali informativi, troverai tutte le opzioni indicate sulla pagina dell’evento: vieni a vivere la sagra alpina a Segrate per condividere buon cibo, musica e amicizia in un contesto aperto e accogliente.