Slang Week 2026 a Cologno Monzese: programmazione e opportunità per i giovani

Cologno Monzese aderisce alla Slang Week 2026: sport, arte, teatro e gaming in un programma sovracomunale pensato per promuovere il protagonismo giovanile

Cologno Monzese rinnova il suo impegno nelle politiche giovanili aderendo alla Slang Week 2026, un ciclo di iniziative che si svolgerà per tre settimane nel mese di maggio e coinvolgerà i giovani di dodici Comuni dell’area della Martesana. L’evento è pensato come spazio di aggregazione e formazione, dove il confronto tra scuole, associazioni, famiglie e servizi locali crea nuove opportunità: dal laboratorio artistico alle attività sportive organizzate in collaborazione con enti locali e partner specializzati.

La manifestazione è la naturale evoluzione del Festival dell’Adolescenza 2026 e si inserisce nel progetto sovracomunale Spazio Giovani Martesana, con l’intento di rafforzare la rete educativa territoriale. I Comuni coinvolti sono: Vimodrone, Pioltello, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano, Segrate e naturalmente Cologno Monzese.

Programma e appuntamenti principali

Il calendario locale di Cologno Monzese prevede una serie di iniziative gratuite e aperte alla cittadinanza, pensate per fasce d’età e interessi differenti. Tra gli eventi di punta, il torneo sportivo del 9 maggio 2026 al Playground Illumina di via Neruda, rivolto ai giovani tra i 16 e i 29 anni, organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani e Sport e Salute. Questa giornata punta a favorire lo scambio e la competizione sana tra squadre della Martesana, promuovendo anche momenti di confronto informale e attività con operatori del territorio.

Il Centro Giovani Sirio e le proposte artistiche

Dal 11 al 18 maggio 2026 il Centro Giovani Sirio sarà protagonista con un ricco palinsesto: un open day dedicato alle scuole del territorio (Sirio Tour), l’inaugurazione del murales in via Pascoli e il Sirio Open Stage, vetrina finale dei laboratori musicali e artistici realizzati dai ragazzi. Queste attività offrono spazi di sperimentazione e visibilità per i giovani creativi, trasformando la città in una galleria di partecipazione e produzione culturale.

Teatro, scuola e partecipazione collettiva

Uno degli appuntamenti più significativi sarà lo spettacolo teatrale intitolato Presente! Rispondere ogni giorno all’appello della vita, in programma il 22 maggio 2026 alle ore 21 presso l’Auditorium Sofia Castelli dell’Istituto Leonardo Da Vinci. Oltre 300 studenti dell’Istituto prenderanno parte a un percorso artistico ed educativo che affronta temi come l’adolescenza, l’identità e il processo di crescita, trasformando il teatro in uno strumento di riflessione collettiva e di costruzione di senso.

Gaming e ludoteca: nuove forme di aggregazione

Dal 9 al 24 maggio 2026 il Comitato Ludoteca Cologno Monzese coordinerà il progetto Gaming Zone Cologno, con appuntamenti pomeridiani e serali dedicati ai Giochi di Ruolo (GDR) e ai Giochi da Tavolo (GDT). L’iniziativa è pensata anche per chi si avvicina per la prima volta a queste forme di gioco: attraverso sessioni guidate, tornei informali e momenti di scambio, il progetto promuove la socialità e le competenze ludiche come strumenti di inclusione e creatività.

Obiettivi, rete e prospettive

La Slang Week funge da laboratorio per sperimentare un modello condiviso di politiche giovanili: l’obiettivo è valorizzare il protagonismo dei giovani, favorire la partecipazione attiva e consolidare la collaborazione fra istituzioni. Il progetto Spazio Giovani Martesana mette in rete scuole, servizi sociali, associazioni e amministrazioni comunali, creando percorsi che vanno dall’educazione informale alle attività culturali strutturate. Questo approccio mira a rafforzare il senso di appartenenza e a offrire strumenti concreti per la crescita personale e civica delle nuove generazioni.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Andrea Arosio, evidenzia come la manifestazione valorizzi le energie locali traducendole in “attività concrete e diffuse”, mentre il sindaco Stefano Zanelli sottolinea il valore della collaborazione tra Comuni come leva strategica per lo sviluppo comunitario. In quest’ottica, la Slang Week 2026 rappresenta un modello replicabile di azione sovracomunale, capace di mettere al centro i giovani come risorsa per il territorio.

Come partecipare

Tutti gli eventi previsti a Cologno Monzese durante la Slang Week 2026 sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. Per partecipare ai singoli appuntamenti è consigliabile informarsi attraverso i canali istituzionali del Comune o i contatti del Centro Giovani Sirio e del Comitato Ludoteca. Le proposte spaziano dall’impegno sportivo al teatro partecipato, dal murales ai laboratori creativi, offrendo molteplici modalità di accesso e coinvolgimento per chi desidera contribuire attivamente alla vita della comunità.

In definitiva, la Slang Week a Cologno Monzese si propone come un’occasione concreta per riconoscere e sostenere il ruolo dei giovani nel plasmare il futuro del territorio, attraverso progetti partecipati, eventi culturali e iniziative ludiche in cui coesione sociale e creatività vanno di pari passo.