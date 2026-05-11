Slang Week 2026 a Cologno Monzese: sport, arte e partecipazione giovanile in Martesana

Cologno Monzese entra nel circuito della Slang Week 2026 con un calendario di eventi tra sport, murale partecipato e teatro, nell'ambito di Spazio Giovani Martesana

Cologno Monzese conferma il suo impegno sulle politiche giovanili partecipando alla Slang Week 2026, un festival diffuso che si svolgerà per tre settimane nel mese di maggio. L’iniziativa coinvolge oltre Cologno altri undici Comuni dell’area della Martesana — tra cui Vimodrone, Pioltello, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate — e si inserisce nel progetto sovracomunale Spazio Giovani Martesana.

Questa rete mira a creare percorsi condivisi che mettano al centro il protagonismo giovanile e facilitino la collaborazione tra istituzioni locali.

Il calendario e gli appuntamenti a Cologno Monzese

Il programma cittadino comprende momenti diversi dedicati a sport, creatività e performance. Il primo evento in programma è il torneo di basket 3vs3 previsto sabato 9 maggio al parco di via Neruda, pensato come giornata di aggregazione e partecipazione sportiva. Dal 11 maggio il festival si sposta al Centro Giovani Sirio in via Pascoli, dove sono previste visite guidate agli spazi, attività pomeridiane e laboratori. Tra le iniziative più visibili ci sarà l’inaugurazione di un murale partecipato realizzato con l’artista Ana Aniculaesi e una serata Open Stage che offrirà palco a musicisti e performer locali.

Sport, arte e palcoscenico

La presenza di attività eterogenee punta a intercettare interessi differenti e a mettere in relazione competenze. Il torneo 3vs3 vuole essere uno spazio informale dove praticare sport e costruire relazioni, mentre il murale e l’Open Stage offrono opportunità di espressione creativa. Il programma cittadino si concluderà venerdì 22 maggio con lo spettacolo teatrale e musicale “Presente! Rispondere ogni giorno all’appello della vita“, realizzato dagli studenti dell’istituto Leonardo Da Vinci e in scena all’Auditorium Sofia Castelli. Questi momenti intendono valorizzare le competenze culturali e relazionali dei giovani.

Finalità dell’iniziativa e quadro sovracomunale

La Slang Week nasce come evoluzione del Festival dell’Adolescenza del 2026 e si articola tramite il progetto Spazio Giovani Martesana, con Vimodrone indicata come capofila. L’obiettivo è promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni attraverso eventi diffusi e azioni coordinate tra Comuni. L’approccio si basa sulla condivisione di risorse e competenze per offrire percorsi di crescita che coinvolgano scuole, famiglie, associazioni culturali e servizi sociali, consolidando una rete locale capace di sostenere i giovani nel loro percorso di cittadinanza.

Ruolo degli amministratori e della comunità

Amministratori e operatori locali sottolineano come la manifestazione rappresenti un investimento sulle energie del territorio. L’Assessore alle Politiche Giovanili di Cologno ha ribadito il valore delle attività nate dal basso e la volontà di tradurle in opportunità concrete, mentre il sindaco ha evidenziato la dimensione partecipativa e la collaborazione intercomunale come strumenti per rafforzare il senso di appartenenza. Il lavoro congiunto mira anche a creare percorsi formativi e occasioni di protagonismo che possano trasformarsi in pratiche sostenibili nel tempo.

Impatto e prospettive per i giovani

Per i ragazzi e le ragazze della Martesana la Slang Week offre uno spazio di sperimentazione: dal campo sportivo al palco, dai laboratori al murale. L’intento è favorire l’incontro tra interessi diversi, stimolare la creatività e promuovere relazioni positive sul territorio. In questa ottica, il progetto si propone non solo come evento episodico, ma come elemento di una strategia più ampia di cooperazione sovracomunale che valorizzi le capacità locali e crei nuove opportunità di crescita personale e collettiva.

Partecipare alle attività della Slang Week significa dunque contribuire a una stagione di iniziative che uniscono cultura, sport e partecipazione civile, offrendo ai giovani strumenti per incidere attivamente nella vita della comunità.