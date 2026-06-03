Ogni giorno a Milano otto persone subiscono un arresto cardiaco: in risposta, la Croce Rossa ha formato oltre 7.800 cittadini con corsi pratici che vanno dalle manovre pediatriche all'uso del defibrillatore. Pochi minuti e semplici gesti possono cambiare il destino di una vita, e sempre più persone si preparano volontariamente.

Ogni giorno nella metropoli milanese si verificano in media otto arresti cardiaci, un dato che evidenzia quanto siano cruciali i primi interventi prima dell’arrivo dei soccorsi. Di fronte a un’emergenza cardiaca, la sopravvivenza dipende spesso dai minuti iniziali: la pronta reazione di un testimone può trasformarsi in un atto salvifico.

Perché formarsi: il valore dei primi minuti

La formazione aperta al pubblico mira a trasferire competenze pratiche a persone senza esperienza sanitaria: studenti, genitori, lavoratori e anziani possono così acquisire strumenti concreti per intervenire. La Croce Rossa locale ha registrato una crescente partecipazione, con oltre 7.800 persone formate nell’ultimo anno e più di 300 corsi attivati sul territorio, segno di un cambiamento culturale verso la responsabilità collettiva.

Cosa si impara nei corsi brevi

I moduli più rapidi sono pensati per essere efficaci e accessibili: in tre ore si apprendono le manovre pediatriche, con esercitazioni su manichini che mostrano come affrontare un’ostruzione delle vie aeree nei neonati e nei bambini; in cinque ore è possibile acquisire le competenze per il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), ovvero l’uso del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) e la corretta esecuzione del massaggio cardiaco.

Tipologie di corsi e destinatari

La proposta formativa è modulata in base alle esigenze: incontri serali e nel fine settimana permettono di conciliare studio e lavoro, mentre corsi più lunghi offrono una preparazione completa. Il corso di primo soccorso completo si svolge in 18 ore, distribuite in più appuntamenti o concentrate in un weekend, e copre una gamma ampia di situazioni cliniche dal riconoscimento dell’emergenza alla gestione di ferite, avvelenamenti e traumi.

Formazione certificata e volontariato

Tutti i corsi sono tenuti da volontari qualificati, tra cui medici e formatori, e la Croce Rossa ha ottenuto certificazioni di qualità per le sue attività formative. I partecipanti versano un piccolo contributo che viene reinvestito nelle attività umanitarie dell’organizzazione, rendendo sostenibile la diffusione della formazione sul territorio.

Come si applicano le competenze in città

In una metropoli con oltre tre milioni di abitanti, la prima risposta a un arresto cardiaco non è sempre una squadra con la sirena: può essere la persona più vicina, un collega o un parente. Sapere come allertare correttamente il servizio di emergenza (il 112 in regione) e iniziare le manovre salvavita mentre si attende l’ambulanza aumenta notevolmente le possibilità di successo.

Un cambiamento culturale

L’aumento di partecipanti ai corsi indica anche una trasformazione sociale: formarsi non è più vissuto come un obbligo ma come un atto di cura verso la comunità. Il desiderio di sentirsi pronti, utile e responsabile spinge persone di ogni età a dedicare poche ore a imparare gesti semplici ma determinanti.

Partecipare e iscriversi

Le iscrizioni ai corsi della Croce Rossa sono aperte tutto l’anno e le offerte comprendono moduli specifici per aziende in ottemperanza alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Per informazioni e per consultare il calendario, è possibile contattare la segreteria formazione e consultare i canali ufficiali dell’organizzazione.

In sintesi, in una situazione critica come l’arresto cardiaco ogni secondo conta: investire poche ore in formazione pratica può significare la differenza tra la vita e la morte. Una città più preparata è una città più sicura, e la diffusione delle competenze di primo soccorso è un investimento collettivo di valore inestimabile.