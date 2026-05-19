Contatto di Hantavirus a Milano: turista britannica negativa ai test e in osservazione

Una giovane britannica è stata individuata a Milano e posta in quarantena al Sacco dopo la segnalazione delle autorità del Regno Unito

Il 19/05/2026 il Ministero della Salute ha confermato che una turista britannica è stata rintracciata a Milano e trasferita all’ospedale Sacco per essere posta in quarantena come misura precauzionale. La donna era segnalata dal Regno Unito come contatto di caso collegato a un focolaio emerso dopo una crociera; le autorità sanitarie internazionali hanno fornito i dati utili per il tracciamento e la presa in carico.

La turista, accompagnata da una persona che l’ha seguita nelle procedure sanitarie, ha subito gli accertamenti virologici e resterà in struttura per il periodo di osservazione sanitaria. I contatti aerei e marittimi collegati al focolaio hanno reso necessario un intervento rapido delle strutture locali: Ats Milano e i professionisti dell’ospedale Sacco si sono coordinati per gestire la situazione con protocolli consolidati.

Sequenza della segnalazione e intervento sanitario

La notifica è partita dalle autorità del Regno Unito dopo il riscontro di casi connessi alla nave MV Hondius. In seguito alla comunicazione le autorità italiane hanno risalito rapidamente alla presenza della turista a Milano, contattandola e organizzando il trasferimento in ospedale. L’azione ha seguito le linee guida internazionali per i contatti di caso, prevedendo isolamento, test ripetuti e sorveglianza clinica per prevenire eventuali catene di trasmissione.

Ruolo di Ats e delle strutture ospedaliere

Il coordinamento tra Ats Milano, il personale del Ministero della Salute e i reparti di malattie infettive è stato determinante per applicare le procedure senza ritardi. La presa in carico ha incluso la valutazione clinica, i test molecolari e le misure di contenimento: l’obiettivo primario era tutelare la salute pubblica mantenendo al tempo stesso attenzione alla tutela della persona, secondo il principio del rapporto terapeutico informato con l’interessata e la sua accompagnatrice.

Risultati degli accertamenti e altri casi in osservazione

Gli esami effettuati sulla turista e sulla sua accompagnatrice sono risultati negativi per il Hantavirus. In ospedale è già presente un altro cittadino britannico, individuato in via precauzionale il 12 maggio e sottoposto a isolamento precauzionale. Anche per quest’ultimo i test relativi all’hantavirus sono rimasti negativi, sebbene nelle verifiche successive sia stato rilevato un rhinovirus, responsabile di sintomi simil-influenzali.

Durata dell’osservazione e monitoraggio

Per il paziente individuato precedentemente è prevista una sorveglianza fino al termine del periodo indicato dalle autorità sanitarie, con controlli clinici e virologici regolari. La turista rintracciata il 19/05/2026 rimarrà in quarantena per il periodo di osservazione previsto dai protocolli, fino alla conferma definitiva dell’assenza di infezione e alla valutazione clinica conclusiva.

Contesto internazionale e significato per la popolazione

I casi collegati alla crociera hanno evidenziato come i movimenti internazionali possano richiedere interventi rapidi di sanità pubblica. Il focolaio è stato associato al virus Andes, una variante di hantavirus segnalata in alcuni passeggeri e in soggetti che hanno viaggiato nella stessa tratta da Sant’Elena a Johannesburg. Il tracciamento e la collaborazione tra Paesi hanno permesso di individuare tempestivamente i possibili contatti e avviare le misure di prevenzione.

Indicazioni per i cittadini

Le autorità raccomandano di seguire le indicazioni ufficiali: in caso di sintomi compatibili contattare il servizio sanitario locale, evitare spostamenti non necessari e rispettare le misure di isolamento se richieste. Il ricorso a procedure standardizzate e il lavoro del personale sanitario garantiscono una risposta organizzata: come evidenziato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, l’attenzione è rivolta tanto alla tutela collettiva quanto all’assistenza individuale, con professionisti pronti a gestire episodi di carattere infettivologico.

In conclusione, la situazione a Milano rimane sotto controllo: il ricovero all’ospedale Sacco e gli esami negativi per le persone coinvolte indicano al momento un rischio contenuto, mentre le autorità continuano il monitoraggio attivo per prevenire eventuali nuovi casi e per fornire informazioni aggiornate alla popolazione.