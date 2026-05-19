Blitz della polizia a Pero: arrestato 34enne con machete e droga

Un blitz notturno a Pero ha portato al sequestro di sostanze e di un'arma contundente, con un arresto e una denuncia

Un intervento della Polizia di Stato in un appartamento di Piazzale Unità d’Italia, a Pero (provincia di Milano), ha portato all’arresto di un uomo italiano di 34 anni e al sequestro di stupefacenti e materiale pericoloso. L’operazione nasce da attività di osservazione e da un sospetto concreto legato al traffico di droga concentrato in un’abitazione del palazzo: il forte odore di hashish ha convinto gli agenti ad approfondire la situazione.

La notizia, diffusa dopo l’intervento, precisa che l’irruzione è avvenuta in orario serale e che l’azione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato Rho-Pero. Il controllo mirato si è trasformato in un sequestro di sostanze e in una denuncia per detenzione abusiva di armi, oltre che in un arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo e l’irruzione

Gli agenti della squadra investigativa, appostati nelle vicinanze dopo aver individuato l’appartamento come possibile luogo di spaccio, sono entrati intorno alle 23:00. Nel corso dell’irruzione, hanno trovato il 34enne all’interno dell’abitazione e hanno proceduto a una perquisizione accurata. Appostamento e ingresso in casa sono stati determinanti per interrompere un’attività sospetta; l’intervento notturno ha limitato la possibilità di dispersione di prove o di sostanze.

Modalità dell’operazione

Le fasi operative hanno incluso osservazione esterna, valutazione del sospetto ed entrata coordinata. Gli agenti, guidati dall’esperienza del commissariato, hanno eseguito la perquisizione con attenzione al dettaglio: controllo degli ambienti, verifica di cassetti e di casseforti, e isolamento temporaneo dell’area. Coordinamento e metodi investigativi hanno permesso di raccogliere elementi utili per le contestazioni penali; le procedure standard sono state rispettate per garantire la validità del sequestro.

Materiale sequestrato e contestazioni

All’interno dell’appartamento sono stati trovati e sequestrati circa 60 grammi di hashish, una dose di cocaina, 75 euro in contanti e due bilancini di precisione, strumenti spesso associati a attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, in quanto la quantità e gli strumenti rinvenuti sono ritenuti compatibili con l’intento di cedere droga ad altri.

La cassaforte e il ritrovamento sorprendente

Durante la perquisizione, in una piccola cassaforte della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente polvere da sparo e un machete. Questo ritrovamento ha determinato anche una denuncia per detenzione abusiva di armi, poiché il possesso di tali oggetti, senza le necessarie autorizzazioni, configura un reato a sé stante e incrementa la gravità della situazione.

Quadro investigativo e prospettive legali

La persona arrestata è stata condotta in stato di fermo e la documentazione raccolta dagli agenti del Commissariato Rho-Pero è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le accuse principali sono la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione abusiva di armi, con sequestri che saranno utili come prove nel procedimento penale. La presenza di bilancini e di denaro contante è considerata dagli investigatori un indizio dell’attività illecita.

Impatto sulla sicurezza locale

L’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti e nella tutela della sicurezza pubblica a livello locale. Operazioni mirate come questa, nate da segnalazioni e controlli sul territorio, mirano a ridurre la disponibilità di droga nelle strade e a prevenire l’escalation di reati legati alla detenzione di armi. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta un elemento chiave per individuare situazioni sospette.

La vicenda è stata resa nota il 15 maggio 2026, mentre l’intervento è avvenuto giovedì 14 maggio 2026; nei prossimi giorni si attendono sviluppi processuali e il deposito delle attività investigative. Trasparenza e rispetto delle procedure giudiziarie saranno fondamentali per chiarire responsabilità e conseguenze legali per l’indagato, mentre il materiale sequestrato seguirà i percorsi previsti dalla normativa.