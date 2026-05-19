Arresto a San Giuliano Milanese per presunti atti persecutori contro l’ex

Un 24enne fermato in flagranza dopo aver costretto l’ex a salire in auto e averla minacciata; l’indagine racconta mesi di molestie

A San Giuliano Milanese si è consumato un episodio che ha portato all’arresto di un giovane ritenuto responsabile di condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna. I fatti, secondo le ricostruzioni ufficiali, si sono chiusi con l’intervento immediato dei Carabinieri che hanno colto l’uomo in flagranza.

In questa ricostruzione è fondamentale la distinzione tra notizie di polizia giudiziaria e il pronunciamento del giudice: vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Le forze dell’ordine descrivono la vicenda come l’ultimo atto di un comportamento reiterato nel tempo, che avrebbe avuto inizio dopo la fine della relazione. Dal quadro investigativo emergono elementi che hanno portato all’arresto e alla successiva collocazione dell’indagato in carcere, decisione motivata anche da valutazioni sulla pericolosità e sul rischio di possibili reazioni emulative.

Il fermo in flagranza

Secondo quanto riferito, il giovane è stato bloccato dai militari immediatamente dopo un episodio violento nel quale avrebbe obbligato la donna a salire nella sua autovettura usando la forza fisica. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato in flagranza di reato, contestando a carico dell’uomo il reato di atti persecutori per le minacce e le aggressioni denunciate dalla vittima. Questo quadro operativo ha consentito di raccogliere elementi utili per l’avvio delle procedure cautelari.

Le accuse contestate

All’indagato sono attribuite condotte di minaccia e aggressione, comprese minacce di morte, che configurano il reato di atti persecutori nella forma aggravata dall’uso della violenza. È stato inoltre registrato che l’uomo ha precedenti per reati contro la persona e per reati legati agli stupefacenti, elementi che hanno influito nella valutazione della misura cautelare. Resta però fondamentale ricordare che tutte le accuse devono essere confermate in sede processuale.

La dinamica e il contesto delle molestie

Le condotte oggetto d’indagine non sarebbero episodi isolati ma parte di una serie di molestie e minacce che, secondo quanto riferito, sono proseguite dallo scorso ottobre, cioè dal momento in cui la donna avrebbe deciso di interrompere la relazione. Questo arco temporale è stato considerato dagli investigatori come indice di una persistenza del comportamento vessatorio che ha creato un quadro di persecutorietà ripetuta.

Effetti sulle vittime e segnali di allarme

La vittima, una giovane della stessa età dell’indagato, avrebbe subito sia violenze fisiche sia ripetute intimidazioni verbali. Gli episodi denunciati mettono in luce come la combinazione di costrizioni fisiche e minacce verbali possa determinare una situazione di forte stress e di limitazione della libertà personale. In questi casi il ricorso alle forze dell’ordine e la documentazione delle molestie assumono un ruolo chiave per la protezione e per l’eventuale prosecuzione giudiziaria.

Aspetti procedurali e misura cautelare

Dopo il fermo, il 24enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore. La decisione di applicare la custodia cautelare in carcere è stata motivata dalle autorità con il rischio di reiterazione del comportamento e dalla gravità degli atti contestati. Dal punto di vista processuale, l’arresto in flagranza è solo una fase iniziale: seguiranno accertamenti investigativi, interrogatori e l’eventuale formalizzazione dell’imputazione davanti all’autorità giudiziaria competente.

Nel riepilogo delle informazioni è opportuno ribadire che permane la presunzione di non colpevolezza nei confronti dell’indagato fino a un eventuale giudizio definitivo. Le investigazioni e le misure adottate mirano sia a tutelare la persona offesa sia a garantire la regolarità del processo penale.

Il caso ha richiamato l’attenzione sulle dinamiche di controllo e di violenza nelle relazioni personali, ricordando quanto sia importante denunciare tempestivamente comportamenti minacciosi per attivare gli strumenti di tutela disponibili. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione mentre il percorso giudiziario seguirà i suoi tempi e le sue fasi procedurali.