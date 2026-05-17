Progetto didattico Amaga: oltre 1.100 studenti coinvolti nella cultura della sostenibilità

Scopri la tappa conclusiva del percorso educativo di Amaga al Torno: circa 200 studenti hanno approfondito il ciclo dei rifiuti e l'importanza della responsabilità civica

La tappa conclusiva del percorso formativo promosso da Amaga si è svolta presso l’Istituto d’Istruzione Superiore G. Torno di Castano Primo, con la partecipazione di circa 200 studenti provenienti dai licei e dagli indirizzi tecnici. L’incontro ha avuto al centro temi quali sostenibilità, economia circolare e la gestione del territorio, offrendo ai ragazzi strumenti pratici per comprendere il percorso dello scarto dopo la raccolta.

In questa cornice, il dialogo tra azienda e scuola ha assunto il valore di un laboratorio in cui concetti teorici diventano esempi concreti.

Durante la mattinata, gli esperti della multiutility hanno illustrato il funzionamento del ciclo dei rifiuti, soffermandosi su processi tecnici e operativi che trasformano gli scarti in nuove risorse. È stata evidenziata l’importanza di una corretta differenziazione come primo passaggio e di impianti e procedure che permettono il recupero di materia ed energia. L’approccio ha privilegiato spiegazioni chiare, casi pratici e uno scambio diretto con studenti di indirizzi diversi, per mettere in connessione competenze scientifiche e amministrative.

Il progetto e i numeri che mostrano la crescita

Il percorso didattico portato avanti da Amaga per l’anno scolastico 2026-2026 ha raggiunto un record di adesioni: oltre 1.100 studenti coinvolti, con un incremento delle partecipazioni pari al +140% rispetto all’anno precedente. Questo dato non è soltanto statistico, ma racconta di un interesse crescente verso tematiche ambientali nelle scuole del territorio. Il successo del progetto dimostra come iniziative di formazione possano amplificare la consapevolezza civica e costruire competenze tecniche utili sia per percorsi di studio sia per future scelte professionali.

Crescita e impatto sul territorio

La spinta partecipativa nasce dalla collaborazione tra istituti scolastici e società di servizi: il confronto diretto con operatori permette di trasferire conoscenze tecniche in un contesto accessibile. L’effetto è duplice: da un lato aumenta la qualità della informazione ambientale tra i giovani, dall’altro si valorizza il ruolo della scuola come incubatore di buone pratiche. Gli organizzatori sottolineano come la comunicazione rivolta agli studenti possa incidere su comportamenti familiari e comunitari, estendendo l’impatto formativo oltre le aule.

Cosa hanno appreso gli studenti

I partecipanti hanno potuto approfondire le tappe principali che seguono la raccolta: dal conferimento alle isole ecologiche, ai processi di selezione e riciclo, fino al recupero energetico quando il recupero materiale non è possibile. Concetti come selezione meccanica, trattamento biologico e recupero energetico sono stati spiegati con esempi pratici e linguaggio comprensibile, sottolineando come ogni fase contribuisca all’obiettivo di trasformare lo scarto in una risorsa. È stato anche chiarito il ruolo operativo quotidiano della multiutility sul territorio.

Laboratori e interazione interdisciplinare

L’incontro ha valorizzato l’interazione tra studenti degli indirizzi di Biotecnologie Ambientali, del Scientifico e delle Scienze Umane, oltre ai ragazzi degli indirizzi amministrativi. Questo approccio interdisciplinare ha reso evidenti sia gli aspetti tecnici sia quelli gestionali e comunicativi della sostenibilità. Molti studenti hanno mostrato interesse non solo per la corretta differenziazione, ma soprattutto per le tecniche che permettono di convertire materiali in risorse, dimostrando una voglia concreta di contribuire al cambiamento.

Perché continuare a investire nella formazione ambientale

Per il presidente Piero Bonasegale la scuola è «il terreno più fertile» per promuovere il rispetto ambientale: supportare i ragazzi significa investire nel futuro del territorio, fornendo strumenti che trasformano la sensibilità in competenze pratiche e in senso di responsabilità civica. Continuare a potenziare questi percorsi vuol dire creare una rete stabile tra aziende di servizio e istituzioni formative, capace di rispondere alle sfide della transizione ambientale con conoscenze concrete e partecipazione attiva.