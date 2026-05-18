Come partecipare a Custodiscimi per curare le piantine e la Milano green way

Partecipa a Custodiscimi: ritira una delle 2.500 piantine, seguine la crescita e contribuisci ai progetti di Forestami per una Milano più verde

Un progetto di forestazione urbana ha trasformato una mattina di distribuzione in un momento di comunità: Custodiscimi, l’iniziativa promossa da Forestami con Legambiente Lombardia e il sostegno di Fondazione Alia Falck, ha visto cittadini di tutte le età affollare il Giardino Milano Green Way per ritirare giovani piante e assumere un impegno concreto per il verde della città.

L’iniziativa non è solo consegna di vasi, ma un invito alla partecipazione diretta: chi accoglie una piantina diventa protagonista della sua prima e più delicata fase di crescita, contribuendo così alla rinascita degli spazi urbani.

Forestami ha messo a disposizione 2.500 piantine forestali, provenienti dal Vivaio Forestale Regionale di ERSAF a Curno (BG), che saranno affidate ai cosiddetti custodi del verde fino alla riconsegna prevista a novembre. L’obiettivo generale del progetto rimane ambizioso: incrementare la tree canopy cover della Città metropolitana con la piantagione di tre milioni di alberi; nel frattempo ogni singola pianta affidata diventa un tassello concreto verso quel traguardo, grazie anche al monitoraggio e alla successiva destinazione nelle piantagioni 2026-2027.

Come partecipare e dove ritirare le piantine

Chi desidera diventare custode deve candidarsi compilando il form sulla pagina dedicata a Custodiscimi: la procedura permette di scegliere il punto di ritiro previsto per sabato 16 maggio dalle ore 10 alle 13, tra i nove Municipi del Comune di Milano e nove comuni della Città metropolitana aderenti. Nella zona sud-ovest, per esempio, il ritiro è avvenuto al Giardino Milano Green Way – Opera in Fiore in via Italo Svevo 3, Municipio 6, ma sono stati attivati anche punti in sedi come orti urbani, cascine e parchi per avvicinare il pubblico ai luoghi della natura in città. Per dubbi tecnici i partecipanti possono rivolgersi via mail a [email protected], attiva per fornire supporto e consigli sulla cura delle piante.

Modalità operative e supporto ai custodi

Oltre alla semplice consegna, Legambiente Lombardia e Forestami organizzano momenti formativi e offrono assistenza per spiegare come seguire una giovane pianta nei primi mesi: dal rinvaso (se necessario) alle pratiche di irrigazione e protezione da stress abiotic, fino alle modalità di riconsegna. Ai partecipanti viene richiesto di sottoscrivere un patto di custodia, che sancisce la responsabilità condivisa nel processo e la circolarità delle informazioni tra cittadini e organizzazioni che curano la forestazione urbana.

Un programma ricco di eventi e proposte per i giovani

Questa edizione di Custodiscimi si accompagna a un calendario diffuso di iniziative pensate per coinvolgere diversi pubblici: visite guidate, laboratori di urban gardening, letture per bambini e percorsi naturalistici. Particolarmente significativo è il progetto rivolto agli adolescenti tra i 13 e i 19 anni, curato da Magma Impresa Sociale, che mette al centro il rapporto fra natura e benessere psico-fisico attraverso incontri, workshop e attività esperienziali. Le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio ospitano dunque appuntamenti nelle aree verdi cittadine che mirano a trasformare la partecipazione in conoscenza concreta e pratica.

Collaborazioni e iniziative di territorio

Tra gli eventi collaterali si segnalano passeggiate naturalistiche lungo la Martesana, laboratori pratici negli orti di via Padova, e attività organizzate in collaborazione con circoli di Legambiente e realtà locali. Inoltre, in alcuni spazi come il Milano Green Way convivono esperienze di rigenerazione sociale — orti condivisi, una fattoria didattica, arnie e percorsi per la biodiversità — dove lavorano persone in condizioni di fragilità insieme a volontari, restituendo alla città luoghi di inclusione oltre che di natura.

Perché questo progetto conta per la città

Il valore di Custodiscimi va oltre la singola piantina: si tratta di creare una rete di cittadini informati e responsabili che possano sostenere la vita degli alberi nella loro fase iniziale, quando il rischio di perdita è più alto. Rafforzare la copertura arborea significa migliorare la qualità dell’aria, mitigare isole di calore urbano, aumentare la biodiversità e sviluppare relazioni sociali nella cura condivisa degli spazi. Allo stesso tempo, la raccolta dei dati alla riconsegna in novembre permetterà agli agronomi di selezionare le piante più robuste per inserirle nelle piantagioni attese nei progetti di foresta urbana 2026-2027.

Dal singolo gesto a un nuovo bosco urbano

Affidare una piantina è un gesto simbolico e concreto: firmando il patto di custodia il cittadino si impegna a seguire il ciclo iniziale di vita della pianta, mentre le organizzazioni coinvolte offrono know-how e strumenti per farlo al meglio. Molte piccole cure sommate possono tradursi in aree verdi rigogliose che la comunità riconosce come proprie. In questo senso, Forestami e i suoi partner trasformano il volontariato ambientale in progettualità a lungo termine per una Milano più verde, resiliente e partecipata.