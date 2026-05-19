Allarme a Milano: turista segnalata come contatto di caso sottoposta a test al Sacco

Intervento rapidi delle autorità sanitarie e trasferimento all'ospedale Luigi Sacco dopo la segnalazione del Regno Unito: esami negativi ma periodo di osservazione in corso

Un episodio che ha sollevato attenzione ma si è chiuso con esiti rassicuranti: a Milano una giovane turista britannica è stata individuata e trasferita in isolamento all’ospedale Luigi Sacco dopo essere stata segnalata come contatto di caso di hantavirus. La procedura è scattata a seguito di una notifica proveniente dalle autorità sanitarie del Regno Unito e ha attivato i protocolli previsti per la gestione di possibili esposizioni a malattie infettive.

L’allerta è stata trattata come prioritaria: la giovane aveva viaggiato su un volo con transito da Johannesburg e sullo stesso aereo, seppure per un tratto limitato, era salita una persona poi deceduta in Sudafrica per sospetta infezione da hantavirus. Dopo la localizzazione a Milano, la turista e la persona che l’accompagnava sono state prese in carico dai servizi regionali e trasferite al Sacco per gli esami e la quarantena prevista.

La segnalazione e il tracciamento

La segnalazione internazionale ha fatto scattare una catena operativa tra il Ministero della Salute, le strutture regionali e le autorità locali: la notifica indicava la presenza sul territorio di un individuo considerato contatto di caso. In poche ore la macchina della sorveglianza ha ricostruito gli spostamenti e rintracciato la giovane nella città. Il lavoro di tracciamento ha coinvolto personale sanitario e forze dell’ordine per garantire un trasferimento rapido e sicuro verso il reparto di riferimento per le malattie infettive.

La catena delle comunicazioni

Il flusso informativo è partito dal Regno Unito e, passando per il Ministero della Salute, ha raggiunto la Regione Lombardia e l’ATS competente. Questo passaggio ha permesso di attivare in tempo i mezzi di trasporto dedicati e il personale specializzato del centro infettivologico del Sacco. L’operazione ha seguito i protocolli internazionali per la gestione delle notifiche tra Paesi su possibili esposizioni a patogeni emergenti.

Accertamenti e risultati

All’arrivo in ospedale la turista è stata sottoposta a una serie di esami di laboratorio: i test virologici eseguiti hanno escluso la presenza del virus sia per lei sia per l’accompagnatrice, anch’essa testata. Nonostante l’esito negativo, la procedura prevede il mantenimento in quarantena del soggetto esposto fino al completo esaurimento del periodio di osservazione, a tutela della salute pubblica e per rispettare le linee guida internazionali.

Test e periodo di osservazione

I campioni analizzati non hanno evidenziato alcuna positività, ma il personale sanitario ricorda che il periodo di incubazione può essere prolungato e quindi è necessario un monitoraggio continuativo. Nel reparto del Sacco è rimasto anche un altro cittadino britannico segnalato nei giorni precedenti, anch’egli risultato negativo ai controlli; i suoi test saranno ripetuti secondo il calendario previsto dalle autorità sanitarie.

Impatto e risposta istituzionale

L’assessore al Welfare ha evidenziato la tempestività dell’intervento e ha ringraziato il personale sanitario e le squadre impegnate nel tracciamento. Le istituzioni regionali hanno sottolineato come la rete di sorveglianza abbia funzionato con rapidità, garantendo sia la sicurezza della cittadinanza sia il rispetto dei diritti e della dignità delle persone coinvolte. Le autorità hanno inoltre chiarito che al momento non esiste alcun rischio per la popolazione locale.

Dal punto di vista operativo, l’episodio ha permesso di verificare la prontezza dei protocolli di emergenza: l’uso di mezzi specializzati per il trasporto, la coordinazione tra enti e la capacità dei centri di riferimento come il reparto infettivologico del Sacco si sono dimostrati elementi chiave. Le autorità sanitarie ribadiscono la necessità di mantenere la vigilanza e di seguire le procedure in caso di nuove segnalazioni. La notifica e il successivo intervento risalgono alle comunicazioni giunte il 19 maggio 2026, quando il caso è stato portato all’attenzione delle autorità competenti.