Milano e Crazy Week 2026: dipendenze al centro della settimana per la salute mentale

Crazy Week torna a Milano con sport, musica e conversazioni per aumentare la consapevolezza sulle dipendenze e sostenere chi vive un disagio

La Crazy Week torna nel calendario milanese per la sua quinta edizione, proponendo una settimana di appuntamenti pensati per parlare con la città di salute mentale e prevenzione. L’edizione 2026 concentra l’attenzione sulle dipendenze, dalle nuove forme digitali alle dipendenze più tradizionali, cercando di coinvolgere in modo particolare le giovani generazioni attraverso eventi pubblici, incontri specialistici e attività nelle scuole.

Il programma ufficiale si svolge dal 22 al 28 maggio 2026 e mette insieme momenti di riflessione, performance artistiche e iniziative sportive. L’approccio dell’associazione iSemprevivi punta a trasformare informazione e intrattenimento in strumenti di prevenzione: l’obiettivo è far emergere i segnali di disagio e offrire risorse concrete alla comunità educante.

Weekend inaugurale e attività sportive

L’inaugurazione, per il terzo anno consecutivo, è fissata all’Arco della Pace con una novità: non una sola serata di avvio ma un intero weekend che prende il via venerdì 22 maggio 2026. Sul palco si alterneranno musica e testimonianze, con il ritorno dell’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta e altri protagonisti del panorama musicale.

Tra gli appuntamenti più popolari figura la Crazy Run, una corsa dal carattere informale che mette insieme sport e partecipazione civile. La manifestazione vedrà la partecipazione speciale dei padrini dell’edizione: Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta. La Crazy Run è concepita come un momento di aggregazione non agonistico, pensato per coinvolgere famiglie, scuole e gruppi sportivi locali.

Il cuore della settimana: Piazza Wagner

Da lunedì 25 maggio 2026 il fulcro degli eventi si sposta in Piazza Wagner, all’interno del complesso parrocchiale di San Pietro in Sala, sede centrale dell’associazione iSemprevivi. Qui si susseguiranno conferenze, workshop e serate musicali pensate per stimolare il dialogo su prevenzione e cura.

Calendario degli incontri principali

Il calendario prevede appuntamenti di rilievo: il 25 maggio si apre con il convegno “La forza di ricominciare” seguito dal concerto dell’Orchestra Magica Musica. Il 26 maggio è dedicato all’educazione preventiva con l’incontro “Pensiamoci prima. Educare per prevenire” con Silvano Petrosino e Arturo Mariani, e in serata lo spettacolo-concerto di Roberto Vecchioni.

Mercoledì 27 maggio è previsto uno spazio di riflessione con lo psicanalista Massimo Recalcati e performance musicali che coinvolgono artisti come Nitro, Welo e Nicola Salvino. La chiusura del 28 maggio celebra la creatività giovanile con cortometraggi (tra cui “Giudizio sospeso” e “L’ospite ingombrante“), la partecipazione di Carolina de’ Castiglioni, l’intervento musicale di Chiara Galiazzo e lo spettacolo teatrale realizzato dagli utenti de iSemprevivi.

Formazione, scuole e iniziative sul territorio

Accanto agli eventi pubblici, la manifestazione conferma un ampio programma di sensibilizzazione rivolto alle scuole e alle famiglie, con laboratori pomeridiani per bambini e percorsi di informazione per insegnanti e operatori. Nei giorni precedenti alla settimana ufficiale sono stati organizzati incontri tematici di approfondimento sul rapporto tra fragilità, crescita e disagio adolescenziale, culminati con l’appuntamento “Non lasciamoli soli. Famiglia e disagio psichico” del 14 maggio.

Queste iniziative puntano a trasformare la conoscenza in strumenti concreti: percorsi di prevenzione, sportelli informativi e attività laboratoriale per stimolare la gestione dei rischi legati alle dipendenze, incluse quelle digitali che interessano sempre più i giovani.

Patrocini, partner e accesso al programma

La Crazy Week si svolge con il patrocinio del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Tra i sostenitori figurano numerose fondazioni e aziende: Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Alia Falck, Fondazione Alberto e Franca Riva, Dils, Decalia, M&G Investments, Fondazione Banca Popolare di Milano, Fineco, WPP Media, MM Muscato Micaludi, Banca Mediolanum, Enervit, e collaborazioni con Fondazione La Notte della Taranta, Barley Arts e altre realtà culturali.

Per consultare il programma completo e informazioni su partecipazione e orari è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione o il canale Instagram ufficiale, dove sono pubblicati aggiornamenti, modalità di iscrizione alla Crazy Run e dettagli sulle singole iniziative.

La settimana rappresenta un’occasione per coniugare cultura, sport e informazione in funzione di una più ampia azione di prevenzione sul territorio: un invito aperto alla comunità a prendere parte attiva nella promozione del benessere psicologico.