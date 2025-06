Eventi imperdibili per bambini a Milano nel primo weekend di giugno

Un weekend di divertimento e cultura per i più piccoli a Milano, ricco di eventi imperdibili.

Il primo weekend di giugno a Milano si trasforma in un’esperienza magica per i più giovani, con una serie di eventi pensati per coinvolgere e divertire i bambini, mentre i genitori possono concedersi un momento di relax. Dai laboratori creativi agli spettacoli di burattini, la città offre un ricco programma che stimola la fantasia e promuove la socializzazione.

Laboratorio sonoro al Teatro Martinitt

Sabato 7 giugno, il Teatro Martinitt ospita un laboratorio sonoro speciale. I bambini, a partire dai 4 anni, possono partecipare a un’esperienza immersiva che unisce musica e creatività. Sotto la guida della cantautrice Veronica Muzzio, i piccoli avranno l’opportunità di realizzare la loro “nota musicale” utilizzando materiali di recupero. Attraverso l’ascolto e la manualità, i partecipanti creeranno strumenti unici da suonare insieme in un ensemble finale. Un’attività che stimola non solo la creatività, ma anche l’immaginazione e l’interazione tra i piccoli.

Laboratori alla Casa degli artisti

Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno, la Casa degli artisti si trasforma in una vera “tana del cinema”. Qui, i bambini dai 4 ai 10 anni possono partecipare a due laboratori entusiasmanti, guidati dagli esperti di Kikolle Lab. Il primo, intitolato “Uno storytelling creativo”, invita i partecipanti a trasformare il disegno in un racconto animato, utilizzando carte trasparenti in acetato. Grazie a questa tecnica, i bambini possono sovrapporre e combinare le loro creazioni per inventare storie nuove e sorprendenti.

Il secondo laboratorio, “L’antico mondo del cinema”, offre un viaggio nel passato della cinematografia. I partecipanti costruiranno sagome in cartone decorate con materiali di recupero, creando piccoli racconti visivi proiettati con giochi di luci e ombre. Questo laboratorio permette di comprendere in modo originale e divertente come funziona il montaggio cinematografico, senza l’ausilio di schermi moderni.

Spettacoli di burattini alla Cascina Cuccagna

Un altro evento da non perdere è lo spettacolo di burattini che si tiene alla Cascina Cuccagna, sempre il 7 e 8 giugno. Il burattinaio Valerio Sebasthian Saccà presenta “Meneghino e Brighella consiglieri d’amore”, uno spettacolo che affascina sia grandi che piccoli con storie ricche di umorismo e saggezza popolare. Le rappresentazioni si svolgeranno in diverse fasce orarie presso lo spazio polifunzionale La casa di Meneghino. Lo spettacolo è adatto a bambini a partire dai 3 anni e offre anche laboratori e mostre dedicate alla storia dei burattini, un modo divertente per avvicinare i più piccoli a questa tradizione milanese.

Altre attività e eventi a Milano

Milano non si ferma qui. Durante questo weekend ci sono molte altre attività da scoprire. Verranno ospitati eventi live che spaziano dalla musica allo sport, per un weekend all’insegna del divertimento e della cultura. Il 6-8 giugno, la città festeggia la sua vocazione sportiva, con eventi che coinvolgono tutte le età. Inoltre, gli appassionati di musica potranno assistere a concerti di artisti di fama, come Enrico Intra, che celebra i suoi 70 anni di carriera.

Il Festival della Bellezza, con ospiti d’eccezione come Igor Sibaldi, offre un’opportunità unica per esplorare la bellezza in tutte le sue forme, mentre le collezioni Primavera/Estate 2026/27 saranno in mostra dal 20 al 24 giugno. Non dimentichiamo l’evento commemorativo dedicato ai Beatles, che offre un tuffo nella storia della musica.

Per chi ama la musica classica, la magia di Čajkovskij si esibirà al Castello Sforzesco, un evento che promette di incantare gli spettatori di ogni età. Insomma, Milano è pronta a regalare un weekend indimenticabile, ricco di eventi e attività pensate per tutta la famiglia.