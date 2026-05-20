Scoperto a Paderno Dugnano un laboratorio di vendita con 1.557 articoli falsi

Una indagine nata dall'osservazione di un via vai ha permesso di scoprire un negozio abusivo con marchi falsificati come Nike, Louis Vuitton e Gucci

L’intervento congiunto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e della Polizia Locale di Paderno Dugnano ha portato alla scoperta di un’attività commerciale illecita all’interno di un appartamento del quartiere Villaggio Ambrosiano. Gli agenti, insospettiti da un continuo andirivieni di persone, hanno trasformato l’osservazione in un’azione operativa che ha svelato un vero e proprio punto vendita non autorizzato dove venivano commercializzati capi contraffatti.

Al termine dell’intervento sono stati posti sotto sequestro in totale 1.557 articoli tra scarpe, cappelli, pantaloni e altri indumenti recanti marchi contraffatti. Nel retrobottega sono inoltre emersi strumenti e materiali utilizzati per completare la falsificazione: etichette false, fregi pronti all’applicazione e accessori impiegati per rendere i prodotti più verosimili.

Come è nata l’indagine

L’attività investigativa è partita dall’osservazione di una rete di movimenti sospetti attorno a un’abitazione privata, pratica che rientra nelle normali attività di controllo del territorio svolte dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale. Gli operatori hanno raccolto elementi che hanno confermato l’uso dell’appartamento come spazio di vendita: appuntamenti, consegne e il ricorrente ingresso di clienti. Questo quadro investigativo ha giustificato il successivo intervento sul posto, che ha consentito di accertare la natura commerciale e abusiva della struttura, trasformata in un punto di commercio senza autorizzazioni.

Segni distintivi del negozio abusivo

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rilevato le caratteristiche tipiche di un’attività di contraffazione su piccola scala: prodotti esposti e confezionati per la vendita, scaffalature improvvisate e materiale per la falsificazione. Tra i capi sequestrati sono stati identificati articoli recanti nomi di griffe note come Nike, Louis Vuitton e Gucci, segnale di una strategia commerciale basata sulla notorietà dei brand per attrarre acquirenti a basso costo.

Il materiale rinvenuto e le conseguenze legali

Nel retrobottega sono stati trovati numerosi elementi impiegati nel ciclo illecito di produzione e vendita: fregi, etichette e strumenti per l’applicazione di marchi apocrifi. L’insieme delle evidenze ha portato al sequestro dei 1.557 articoli e alla denuncia di una persona alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. L’azione mira non solo a interrompere l’attività illegale, ma anche a tutelare il mercato e gli operatori economici che rispettano le norme.

Impatto sul mercato e azioni future

Il contrasto alla contraffazione ha ricadute importanti: oltre al danno per i titolari dei marchi e per i consumatori, la vendita di prodotti falsi altera la concorrenza tra imprese. Le forze dell’ordine sottolineano come la sinergia tra organi di controllo locali e reparti specializzati consenta interventi rapidi ed efficaci. Le autorità proseguiranno le verifiche per individuare eventuali filiere più ampie e per recuperare l’intero flusso economico legato all’attività scoperta.

Informazione e presunzione di non colpevolezza

La diffusione delle notizie relative all’operazione è avvenuta nel rispetto delle norme procedurali e con l’autorizzazione della Procura competente. Le comunicazioni ufficiali ribadiscono la presunzione di non colpevolezza della persona denunciata fino a eventuale condanna definitiva. Tuttavia, il sequestro dei beni e la denuncia costituiscono un passo importante per interrompere l’illegalità e riaffermare la legalità commerciale nel territorio di Paderno Dugnano.

Chi beneficia dell’intervento

L’azione ha ricadute positive per i consumatori, che vedono ridursi l’offerta di prodotti potenzialmente pericolosi o di scarsa qualità, e per gli operatori economici onesti, che possono competere in un mercato più corretto. Il caso rappresenta un esempio concreto di come il controllo del territorio e la collaborazione tra forze dell’ordine possano contrastare fenomeni diffusi come la vendita di prodotti contraffatti.