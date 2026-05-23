Magenta Run 2026: la corsa cittadina di 10 chilometri tra sport e comunità

Domenica 31 maggio 2026 la Magenta Run riporta nella città una corsa su <strong>10 chilometri</strong>, con gara omologata <strong>FIDAL</strong> e una prova aperta a tutti: iscrizioni aperte fino al 28 maggio 2026.

Dopo un’assenza biennale la città si prepara a rivivere l’entusiasmo del podismo cittadino con la Magenta Run. L’evento, in programma domenica 31 maggio 2026 con partenza alle 9.30 da viale Matteotti, propone sia una prova competitiva omologata FIDAL sia una non competitiva aperta a tutte le età. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rispondere a una richiesta diffusa tra gli appassionati di running e di trasformare la giornata in un’occasione di festa cittadina, coinvolgendo atleti, famiglie e semplici spettatori lungo il tracciato urbano.

Il ritorno dell’evento e il programma della giornata

La manifestazione è stata presentata dall’assessore allo Sport, Mariarosa Cuciniello, che ha sottolineato come la ripresa della corsa sia frutto di una domanda sentita dai cittadini. L’appuntamento prevede la partenza alle 9.30 e l’utilizzo del PalaMagenta come area servizi e spogliatoi per gli atleti. L’evento è organizzato dal Comune di Magenta in collaborazione con le associazioni Circuito Running Asd e Lago d’Orta Sport & Events, realtà con esperienza nell’allestimento di gare sul territorio lombardo e piemontese.

Una giornata pensata per la comunità

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di creare una manifestazione partecipata: non solo una competizione, ma un momento di aggregazione. La formula prevede una prova agonistica e una non competitiva, per coinvolgere sia i corridori più preparati sia chi desidera semplicemente vivere la città correndo o tifando. La scelta degli organizzatori puntava su un percorso che esalti le diverse zone urbane, favorendo anche la presenza del pubblico lungo il tracciato.

Il tracciato e i servizi per i partecipanti

La Magenta Run si sviluppa su un percorso di 10 chilometri che prende il via e termina in viale Matteotti. Il percorso attraversa numerose vie cittadine tra cui via Manfredo Fanti, via Renato Fucini, via Giacomo Leopardi, via Santa Crescenzia, via San Martino, via Roma, via Brocca, via Brenno Cavallari, via Volta, via Mazzini, via Milano, via Teano, via Trieste e viale dello Stadio; prosegue poi lungo via Casati, via Maddalena di Canossa, via Elsa Morante, strada Castellazzo, via Romolo Murri, strada Robecco, via Cascina Peralza, via Primo Maggio, via Cozzi e via Bersaglieri d’Italia, per ritornare infine a viale Matteotti. Questo disegno mette in evidenza quartieri diversi e offre punti di sosta per il tifo.

Servizi pratici e logistica

Per facilitare gli atleti sono stati predisposti spogliatoi e aree dedicate al PalaMagenta, mentre il supporto organizzativo include punti di rifornimento lungo il percorso e assistenza medica. Il tracciato è stato pensato per essere lineare e scorrevole, favorendo performance veloci senza rinunciare alla sicurezza. Gli organizzatori sottolineano che la cura delle postazioni e la segnaletica saranno dettagliate per minimizzare disagi e garantire la migliore esperienza possibile.

Organizzazione, sicurezza e iscrizioni

La gara competitiva è ufficialmente omologata FIDAL e sarà affiancata da una prova non competitiva aperta a tutti. Le iscrizioni sono disponibili online sul sito circuitorunning.it e si chiuderanno giovedì 28 maggio 2026. Gli organizzatori, rappresentati da Stefano Farciola di Lago d’Orta Sport & Events e da Orfeo Pettinaroli di Circuito Running Asd, hanno fissato un obiettivo iniziale di partecipazione tra i 400 e i 500 iscritti, confidando nella possibilità di far crescere l’evento negli anni.

Sicurezza, volontariato e modifiche alla viabilità

Per garantire sicurezza e fluidità lungo il percorso, la cornice organizzativa coinvolge circa 85 volontari che coordineranno punti di assistenza, segnaletica e gestione del pubblico. Il Comune e gli organizzatori chiedono la collaborazione dei residenti per le temporanee modifiche alla circolazione che interesseranno la città per circa un’ora e mezza; tutte le informazioni sulle chiusure e sui percorsi alternativi saranno diffuse sui canali ufficiali del Comune. L’intento è bilanciare la regolarità del traffico con la necessità di tutelare la manifestazione e i partecipanti.