Arresto a Milano per la rapina dell’orologio da 100.000 euro

Un 29enne francese è stato fermato a Milano: grazie alle immagini e a una perquisizione è stato recuperato un orologio rubato dal valore di 100.000 euro

Un episodio che ha attirato l’attenzione per la rapidità del gesto e il valore del bottino si è concluso con un fermo deciso dagli investigatori. La vicenda, avvenuta il 23 aprile in via Plinio, ha visto come vittima un turista di 58 anni, cittadino dell’Irlanda, al quale è stato strappato dal polso un orologio dal valore stimato di 100.000 euro mentre stava per salire su un taxi.

Dopo settimane di accertamenti la polizia ha individuato e bloccato un sospetto, un uomo di 29 anni di nazionalità francese, portando a termine una perquisizione che ha fornito riscontri concreti.

L’intervento degli agenti si è sviluppato su più fronti: dalla visione delle immagini raccolte alla contestualizzazione dei movimenti dei sospetti, fino al recupero del bene. La dinamica dell’aggressione e la successiva fuga su due ruote hanno richiesto un lavoro investigativo che ha combinato elementi tecnici e tradizionali. Il fermo, la cui operazione è avvenuta in un cortile di via Preneste, ha permesso di sequestrare un borsello contenente l’orologio rubato e i capi d’abbigliamento indossati la sera del colpo.

La dinamica della rapina e il contesto

L’azione criminosa si è consumata nella fascia oraria serale: un uomo ha affiancato la vittima alle spalle mentre questa attendeva il taxi, poi con un gesto fulmineo le è stato asportato dal polso il prezioso segnatempo, provocando lievi escoriazioni. I due autori, secondo gli accertamenti, erano in coppia: uno ha eseguito il furto mentre l’altro restava nelle vicinanze a fare da palo. La scelta del luogo, nei pressi della stazione taxi di via Plinio, indica una pianificazione misurata, con la volontà di agire in un punto di transito senza attirare troppa attenzione.

La fuga e i movimenti dei sospetti

Dopo il colpo i due si sarebbero allontanati in sella a biciclette, una soluzione che permette rapidi movimenti in città e una ridotta possibilità di essere seguiti. Le biciclette come strumento di fuga riflettono una tendenza di certi reati in area urbana: la mobilità agile facilita la perdita di contatti con la vittima e con eventuali testimoni. Gli investigatori hanno ricostruito i tratti salienti della fuga incrociando testimonianze e materiale video proveniente dalle immediate vicinanze.

Le indagini e le prove raccolte

Decisiva per l’indagine è stata la visione delle registrazioni di una dash-cam montata su un taxi che era parcheggiato subito dietro a quello che la vittima stava per chiamare. Le immagini hanno consentito di identificare movimenti, vestiti e andamenti degli autori, offrendo agli inquirenti elementi utili per il riconoscimento del 29enne. Successivamente la polizia ha localizzato il sospetto e ha eseguito una perquisizione nell’appartamento a lui riconducibile, rinvenendo sia il borsello contenente l’orologio sia i capi d’abbigliamento compatibili con quelli immortalati nelle riprese.

Aspetti procedurali e riscontri

Durante le fasi investigative è stato necessario verificare l’identità del fermato e ricostruire ruoli e responsabilità: accertamenti che hanno portato anche a contestazioni collaterali, come la segnalazione per false dichiarazioni in ordine all’identità. Il materiale raccolto in sede di perquisizione rappresenta un corpo di prova rilevante ai fini del procedimento, e il ritrovamento dell’orologio ha ridotto la possibilità che il bene fosse stato già smobilizzato.

Esito del fermo e implicazioni giudiziarie

Al termine degli accertamenti il 29enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e poi tradotto in carcere, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Parallelamente è stato identificato e denunciato un secondo giovane, ritenuto aver concorso nel reato stando in posizione di osservatore durante la rapina. Il caso riporta all’attenzione pubblica temi legati alla sicurezza dei turisti e alla prevenzione dei reati in aree ad alto transito.

Ripercussioni e azioni future

Il recupero del prezioso segnatempo rappresenta un risultato operativo significativo per la polizia, ma solleva anche questioni sul controllo dello spazio urbano e sulla necessità di strumenti di sorveglianza efficaci. Le autorità hanno fatto leva sulla tecnologia video e sulla tradizionale attività investigativa per ottenere il risultato: una strategia che, per i cittadini, rappresenta un richiamo alla prudenza e all’attenzione nei luoghi più affollati.