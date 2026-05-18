Corteo per la Palestina a Milano e la mobilitazione verso lo sciopero del 29 maggio

Report sintetico della manifestazione del 16 maggio 2026 a Milano e dei passaggi chiave che preludono allo sciopero generale del 29 maggio

Il 16 maggio 2026 Milano è tornata a essere teatro di una significativa mobilitazione in favore della Palestina. La manifestazione, partita da Piazzale XXIV Maggio e diretta verso il Duomo, ha raccolto centinaia di persone e si è distinta per i numerosi simboli esposti e per i messaggi politici lanciati dagli organizzatori e dai partecipanti.

Tra gli stendardi e i cartelli si sono visti riferimenti storici e richieste immediate, in una cornice che molti presenti hanno definito il prologo di una mobilitazione più ampia in vista dello sciopero generale programmato per il 29 maggio.

La manifestazione e il percorso

Il corteo ha seguito un tragitto che ha toccato alcune arterie centrali della città, attraversando corso di Porta Ticinese, via Molino delle Armi, corso Italia e piazza Missori prima dell’arrivo in piazza Duomo. Numerosi manifestanti hanno sfilato con bandiere della Palestina, del Libano, della Repubblica islamica dell’Iran e anche di gruppi vicini a Hezbollah, creando un quadro composito e variegato. L’atmosfera è stata segnata da slogan contro il primo ministro israeliano Netanyahu e da inviti a rivedere i rapporti istituzionali, in particolare il gemellaggio Milano-Tel Aviv, che è stato uno dei bersagli più ripetuti delle accuse.

Piazzale XXIV Maggio e piazza Duomo: simboli di una giornata

La scelta di partire da Piazzale XXIV Maggio e concludere in piazza Duomo non è stata casuale: il percorso ha cercato visibilità e impatto mediatico, toccando luoghi riconoscibili della città. I partecipanti hanno alternato momenti di canto e interventi a brevi soste per leggere messaggi e testimonianze. In alcuni casi sono stati esposti striscioni con riferimenti storici alla Nakba, termine carico di significato per la memoria collettiva palestinese e per la denuncia delle conseguenze della creazione dello Stato di Israele.

Messaggi, rivendicazioni e figure presenti

Tra i temi principali emersi nella piazza vi sono richieste di un embargo sugli aiuti militari, la liberazione dei prigionieri e la sospensione del gemellaggio Milano-Tel Aviv. Alcuni interventi hanno richiamato la memoria della Nakba, intesa come termine che indica le conseguenze della creazione dello Stato di Israele sulla popolazione palestinese, per sostanziare le motivazioni della protesta. La manifestazione ha inoltre annunciato la presenza di attivisti noti nel campo della solidarietà, tra cui Saif Abu Keshek, legato alla Global Sumud Flotilla, progetto che in passato ha cercato di portare aiuti via mare verso Gaza e il cui coinvolgimento ha suscitato attenzione mediatica.

Presenze politiche e organizzative

All’iniziativa hanno partecipato diversi gruppi e sigle, e la mobilitazione è stata presentata come parte di un percorso verso lo sciopero generale convocato da organizzazioni sindacali e movimenti come Cub, Adl Varese, Sgb e Si Cobas, tra gli altri. Queste realtà hanno usato la giornata per ribadire la necessità di coordinare azioni pubbliche e di portare in piazza istanze che vanno dalla politica internazionale alle richieste sociali ed economiche interne, sostenendo che lo sciopero del 29 maggio potrà essere un momento di pressione collettiva.

Richiami storici e richieste pratiche

Oltre agli slogan di rabbia contro figure politiche specifiche, la manifestazione ha alternato richieste concrete a rimandi storici. Lo striscione con la scritta che invitava a “ricordare la Nakba” è stato centrale per molti partecipanti, usato come chiave di lettura per spiegare il contesto umano dietro le rivendicazioni. Allo stesso tempo, gli appelli a sospendere o rinegoziare il gemellaggio Milano-Tel Aviv sono stati esposti come azioni praticabili e misurabili, orientate a trasmettere un segnale istituzionale.

Verso il 29 maggio: prospettive e possibili sviluppi

La giornata del 16 maggio 2026 è stata letta da molti organizzatori come un momento preparatorio in vista dello sciopero generale del 29 maggio. Le dichiarazioni pubbliche e la composizione della piazza suggeriscono l’intenzione di ampliare la mobilitazione con partecipazioni più strutturate e con possibili iniziative coordinate in diversi settori lavorativi. Restano questioni aperte sui livelli di adesione e sulla capacità di tradurre la protesta di strada in azioni sindacali efficaci, ma la manifestazione ha senz’altro contribuito a mettere il tema al centro del dibattito cittadino.

Reazioni e contesto locale

La protesta ha provocato reazioni politiche e amministrative, con gruppi favorevoli e oppositori che hanno preso posizione sui contenuti degli slogan e sulle modalità della protesta. In Consiglio comunale il tema del gemellaggio Milano-Tel Aviv è stato nuovamente sollevato, mentre la presenza di simboli internazionali ha mostrato come la mobilitazione milanese si inserisca in una rete più ampia di solidarietà transnazionale. La città rimane quindi un luogo di confronto acceso, dove le piazze continuano a fungere da terminale per questioni di politica internazionale e di rappresentanza sociale.