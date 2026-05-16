Milano merita un cambio: le critiche di Verri alla maggioranza

Verri contesta l'operato della giunta e punta il dito su verde, sicurezza e casa

Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, torna a prendere posizione dopo l’ultimo incontro convocato dalla giunta. Secondo Verri, le riunioni di maggioranza non stanno producendo una strategia chiara per la città: «si rincorre l’emergenza invece di prevenirla», sostiene, richiamando l’attenzione su aspetti concreti come il verde pubblico trascurato e la manutenzione carente.

In questo contesto il termine vertice di maggioranza diventa sinonimo, per l’esponente di opposizione, di incontri che sembrano lontani dai problemi quotidiani dei cittadini.

Nel suo intervento Verri critica l’enfasi messa dalla giunta su interventi simbolici, un esempio citato più volte è la comunicazione sullo sfalcio dell’erba presentata come risultato significativo. Per il capogruppo, queste scelte comunicative alimentano la percezione di una maggioranza che preferisce annunci a soluzioni strutturali: la città, secondo lui, sta peggiorando in termini di decoro, servizi e sicurezza. Con questa impostazione Verri chiede un riequilibrio delle priorità e un focus più incisivo sulle questioni che incidono nella vita quotidiana dei milanesi.

Critiche alla gestione cittadina

Al centro delle critiche di Verri ci sono diversi ambiti: il verde pubblico abbandonato, le manutenzioni urbanistiche insufficienti, le periferie poco presidiate e una situazione della sicurezza che, a suo dire, sfugge al controllo. A questi si aggiunge la totale assenza di una strategia sulla casa giudicata inadeguata per affrontare domanda e offerta. L’accusa è che la maggioranza sia impegnata più in confronti ideologici che nella gestione amministrativa, lasciando emergere una città che ogni giorno presenta «il conto» in termini di degrado e disservizi, fraseologia riadattata per evitare ripetizioni letterali ma mantenere il senso critico espresso dall’opposizione.

Divisioni e priorità sbagliate

Verri sottolinea anche la frammentazione interna alla maggioranza: discussioni su temi internazionali o su posizioni ideologiche, secondo lui, sottraggono tempo ed energie a interventi urbani concreti. La metafora del Palazzo di Vetro, evocata in aula dall’opposizione, serve a rappresentare la distanza tra dibattito politico e gestione pratica della città. Per l’esponente leghista, quando un’amministrazione sembra più concentrata su gesti simbolici o su vertici internazionali, i bisogni locali — manutenzione delle strade, raccolta rifiuti, interventi sociali — rimangono irrisolti.

La richiesta di un cambio politico

Di fronte a questa diagnosi, Verri non si limita a elencare criticità: invoca un cambio di passo e persino un cambio di colore politico per restituire alla città una guida più pragmatica. L’obiettivo, spiega, è riportare al centro la capacità amministrativa, la programmazione e la concretezza negli interventi. Per lui i milanesi sono ormai stanchi di slogan e promesse non mantenute e pretendono risposte tangibili su servizi, sicurezza e politiche abitative. Questo messaggio si inquadra in una più ampia strategia politica dell’opposizione per conquistare consenso offrendo soluzioni misurabili.

Proposte implicite e attese

Pur non elencando un piano dettagliato, Verri indica le aree dove secondo lui intervenire con urgenza: potenziare la manutenzione ordinaria, rafforzare la presenza nelle periferie, rivedere le politiche sulla casa e mettere in atto misure per la sicurezza urbana. L’insistenza sul tema del degrado e sulla necessità di priorità amministrative segnala una strategia comunicativa volta a spostare il dibattito su concretezza e risultati misurabili, piuttosto che su iniziative simboliche.

In chiusura, il monito del capogruppo leghista è chiaro: se la maggioranza non cambierà approccio la città continuerà a pagare il prezzo del disinteresse sulle questioni quotidiane. La richiesta è di un’agenda più pragmatica e meno narrativa, con attenzione agli interventi che migliorano realmente la vita dei residenti. Lo scontro politico resta aperto e, secondo Verri, Milano merita una guida capace di tradurre promesse in opere visibili e durature.