Il nuovo portale di Regione Lombardia per cittadini e imprese

Il nuovo portale di Regione Lombardia vuole semplificare l'accesso ai servizi pubblici regionali e ha registrato oltre 12 milioni di visitatori unici nel 2026

Nel 2026 regione lombardia ha avviato un intervento complessivo sul suo portale istituzionale con l’obiettivo di offrire un’esperienza digitale più intuitiva per cittadini e imprese. Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre la complessità nella ricerca di informazioni e nella fruizione dei servizi online, trasformando il sito in un punto di riferimento operativo per chiunque abbia bisogno di atti, modulistica o servizi digitali.

In questo contesto il termine esperienza digitale indica non solo l’aspetto estetico ma anche la facilità di interazione, la velocità di accesso e la personalizzazione dei contenuti.

Il restyling ha lo scopo di collegare l’istituzione ai suoi interlocutori attraverso un canale digitale più efficiente: layout semplificato, percorsi di navigazione ridisegnati e funzioni che si adattano alle esigenze dell’utente. La ristrutturazione è stata realizzata da ARIA S.p.A., che ha sviluppato soluzioni tecniche basate su indicazioni raccolte in fase di analisi. L’approccio progettuale ha privilegiato la centralità dell’utente, affinando le funzionalità per agevolare l’accesso a servizi complessi e ridurre i tempi necessari per completare pratiche amministrative.

Motivazioni e strategia del restyling

Le ragioni alla base dell’intervento includono la necessità di migliorare accessibilità, sicurezza e interoperabilità con altri portali e sistemi regionali. L’obiettivo strategico è rendere il sito uno strumento operativo per la pubblica amministrazione e per i privati, capace di supportare processi amministrativi digitali e di offrire informazioni aggiornate. Con l’espressione interoperabilità si intende la capacità di scambiare dati in modo strutturato e sicuro tra servizi diversi, elemento cruciale per snellire pratiche che coinvolgono più enti.

Ascolto degli stakeholder

La progettazione è stata preceduta da un percorso di consultazione che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, al fine di tradurre esigenze reali in funzionalità concrete. Tramite workshop, questionari e test di usabilità sono emersi i principali punti critici: difficoltà nella navigazione, sovraccarico informativo e scarsa personalizzazione. Gli input raccolti hanno guidato scelte come la semplificazione dei menu, la centralizzazione dei servizi più richiesti e l’introduzione di strumenti di ricerca avanzata che favoriscono il reperimento rapido dei contenuti.

Che cosa cambia per cittadini e imprese

Per gli utenti il nuovo portale promette tempi di accesso ridotti e percorsi più chiari per completare pratiche amministrative: dalla consultazione di bandi alla richiesta di certificati. L’implementazione di componenti modulari rende possibile offrire contenuti personalizzati in base al profilo dell’utente, mentre le pagine informative sono state riorganizzate per privilegiarne la leggibilità. Il concetto di personalizzazione qui significa adattare la presentazione dei servizi alle esigenze specifiche di chi naviga, rendendo più immediato il raggiungimento degli obiettivi.

Accessibilità e misure tecniche

Un aspetto centrale del progetto è stato garantire elevati standard di accessibilità, in modo che persone con disabilità possano utilizzare il sito senza ostacoli. Tra le misure adottate figurano la conformità agli standard web, miglioramenti nella struttura semantica delle pagine e l’ottimizzazione per dispositivi mobili. Parallelamente sono stati potenziati i sistemi di sicurezza e privacy per proteggere i dati degli utenti, adottando pratiche di gestione conforme alle normative vigenti.

Numeri, partner e prospettive

Nel corso del 2026 il portale ha attirato oltre 12 milioni di visitatori unici, confermandosi come il principale punto di accesso ai servizi regionali. Il progetto, promosso da Regione Lombardia e realizzato con la collaborazione di ARIA S.p.A., rappresenta un passo verso una pubblica amministrazione digitale più efficiente. Le prospettive future prevedono iterazioni continue basate sui feedback degli utenti e integrazioni con altri sistemi regionali per ampliare l’offerta di servizi online e migliorare ulteriormente l’operatività quotidiana di cittadini e imprese.