Linee guida sul fine vita: la proposta lombarda che divide il centrodestra

La proposta di indirizzi operativi della Regione per gestire le richieste di suicidio medicalmente assistito provoca divisioni nella maggioranza e apre il dibattito sulla competenza regionale e nazionale

Il tema del fine vita torna al centro dell’agenda pubblica in Lombardia con un documento annunciato dall’assessore al Welfare. Da indicazioni operative per le Ats e le Asst a una serie di procedure da adottare sul territorio, il vademecum proposto mira a fornire uniformità di comportamento al sistema sanitario regionale, ma scatena immediatamente tensioni politiche.

La notizia ha una cornice locale precisa: la circolazione del testo tra i capigruppo e l’annuncio pubblico da parte dell’assessore hanno riaperto una questione che negli ultimi anni ha diviso forze politiche, movimenti civili e operatori sanitari.

Nel contesto della Lombardia si registrano anche riferimenti concreti: nelle cronache regionali emergono due casi di suicidio medicalmente assistito avvenuti nel territorio, uno a Milano nel gennaio 2026 e uno nella Bergamasca nell’autunno 2026, che hanno alimentato la discussione pubblica sulla necessità di linee operative. La scelta del Pirellone di preparare un documento pratico è presentata dall’assessore come una risposta tecnica alle sentenze della Corte costituzionale, ma molti osservatori sottolineano come la materia resti anche profondamente politica e giuridica, con implicazioni che oltrepassano il perimetro regionale.

Cosa prevedono le linee guida

Il nucleo del testo contiene indicazioni procedurali dettagliate su come esaminare le richieste di chi chiede sostegno sanitario per porre fine alla propria vita. In particolare si propone la costituzione di un Collegio di valutazione aziendale che analizzi le domande, la registrazione sistematica delle terapie palliative offerte e la documentazione delle motivazioni cliniche. Il documento rimanda inoltre l’obbligo di verificare che il paziente abbia ricevuto un percorso di cura alternativo e che le opzioni palliative siano state esplorate e annotate: si tratta di misure pensate per garantire trasparenza procedurale e tutela tanto del cittadino quanto degli operatori sanitari coinvolti.

Composizione e funzioni del collegio

Secondo le indicazioni diffuse, il Collegio di valutazione sarebbe composto da otto figure professionali nominate dal direttore sanitario: psichiatra, psicologo clinico, medico legale, palliativista, anestesista rianimatore, infermiere, e uno specialista della patologia principale del paziente. Questo assetto vuole assicurare una valutazione multidisciplinare e imparziale, valutando aspetti clinici, psichici e legali. L’obiettivo dichiarato è evitare decisioni isolate e predisporre un iter documentato; al contempo si richiede che venga offerta al paziente ogni forma di assistenza palliativa e che eventuali rifiuti o inefficacia di tali cure siano esplicitamente registrati nella cartella clinica.

Reazioni politiche e istituzionali

La proposta ha subito diviso la maggioranza regionale: esponenti di Fratelli d’Italia hanno bollato l’iniziativa come «errore politico», ricordando la posizione del Consiglio regionale che nel novembre 2026 aveva sollevato profili di costituzionalità sulla legge promossa dall’associazione Coscioni. Anche alcuni rappresentanti della Lega hanno chiesto un intervento nazionale, sostenendo che la materia non possa essere regolata con indirizzi disomogenei da Regione a Regione. Dal fronte opposto, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle vedono nel vademecum un primo passo: il Pd invita la Lombardia a scegliere tra una legge regionale o una proposta da inviare al Parlamento, mentre il M5S chiede procedure più rigorose e tempi certi per chi vive situazioni di grave sofferenza.

Implicazioni pratiche per il sistema sanitario

Oltre alla disputa politica, il documento solleva questioni operative legate all’organizzazione delle Ats e delle Asst, all’integrazione con strutture private accreditate e al ruolo dei centri di prenotazione. In occasione di assemblee del settore privato sono emerse preoccupazioni e disponibilità: le strutture accreditate dichiarano adesione a percorsi condivisi, mentre la Regione sottolinea l’intenzione di mantenere il modello di collaborazione pubblico-privato e di utilizzare strumenti come il Cup unico per migliorare l’accesso ai servizi. Sul piano istituzionale rimane aperto il confronto con Roma, anche alla luce della discussione nazionale sul tema calendarizzata il 3 giugno, che potrebbe influire sulle scelte legislative e amministrative future.