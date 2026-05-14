Presidio per la sicurezza a Corsico dopo l’accoltellamento in via Cavour

Dibattito acceso sulla sicurezza in centro a Corsico: tra denunce, proposte elettorali e richieste di intervento

Un episodio di violenza ha riacceso il tema della sicurezza nel cuore di Corsico: un’accoltellamento avvenuto sotto i portici di via Cavour ha spinto cittadini e forze politiche a dare appuntamento nei pressi della Fontana dell’Incontro. Il presidio, promosso dal centrodestra, ha visto cartelli e bandiere nazionali mentre i partecipanti richiedevano un maggiore presidio del centro storico e misure concrete per prevenire nuovi episodi.

In quella cornice si sono mescolate richieste di maggior controllo e istanze di tutela della vivibilità commerciale e urbana.

L’aggressione è stata descritta da testimoni come il confronto tra due persone in evidente stato di alterazione; i fatti si sono svolti nel dehor di un bar sotto i portici, dove i due avrebbero consumato alcol per diverse ore. Un uomo di 40 anni di nazionalità cubana è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, non in pericolo di vita, mentre l’altro soggetto, descritto da alcune fonti come di probabile origine nordafricana, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, già presente in centro per attività di presidio.

Presidio e richieste della politica

La manifestazione di protesta è stata occasione per il centrodestra di mettere la sicurezza al centro del discorso pubblico e del programma elettorale. Il candidato sindaco Gianmarco Zuccherini ha annunciato l’intenzione di approvare, nelle prime settimane di mandato, un piano di sicurezza che preveda maggiore presenza sul territorio, il rafforzamento della polizia locale e l’introduzione della figura del vigile di quartiere per migliorare il controllo capillare. Tra le proposte c’è anche la richiesta di ripristinare il progetto Strade Sicure, con il coinvolgimento della Prefettura e del Ministero.

Misure proposte e prevenzione sociale

Oltre all’incremento dei controlli, il centrodestra ha sottolineato l’importanza di interventi preventivi: Zuccherini ha parlato di potenziare i servizi sociali per affrontare il disagio e la fragilità che possono sfociare in comportamenti violenti o in episodi di degrado. L’obiettivo dichiarato è combinare attività di ordine pubblico con politiche di inclusione, così da ridurre i fattori di rischio nelle aree più critiche del centro storico.

La risposta del sindaco e il quadro degli interventi già realizzati

Il sindaco uscente Stefano Ventura ha ribadito che la sicurezza è stata una priorità dell’amministrazione e ha contestato l’uso strumentale del tema in campagna elettorale. Ventura ha ricordato che nel 2026 l’organo comunale aveva trovato una situazione con pochi agenti e poche strumentazioni: da allora, secondo il primo cittadino, sono stati assunti nuovi operatori, aggiornati gli equipaggiamenti, estesi i turni e installate circa 100 telecamere. Il sindaco ha inoltre confermato di aver segnalato l’accaduto alla Prefettura e all’Arma, richiedendo un’azione coordinata sul territorio.

Limiti di competenza e polemiche sugli ingressi

Su un altro fronte si è sviluppato il confronto sulla presenza di cittadini stranieri in città: esponenti dell’opposizione hanno collegato il problema della sicurezza a una presunta sovrappresenza di immigrati, mentre Ventura ha chiarito che il governo dei flussi è competenza statale e che il Comune può intervenire solo su aspetti anagrafici e amministrativi. La linea del sindaco è stata dunque quella di differenziare tra responsabilità locali e politiche nazionali in materia di immigrazione.

Voci civiche e il dibattito sui social

Dal fronte civico è intervenuto il candidato di Corsico Solidale, Ruggero Sparacino, che su canali social ha ricordato come la sicurezza non debba essere usata come strumento di contrapposizione ideologica. Sparacino ha proposto investimenti in centri di aggregazione, servizi per i giovani e percorsi di inclusione, sottolineando la necessità di coinvolgere la comunità e di mantenere toni corretti durante la campagna. Ha richiamato inoltre il principio della par condicio mediatico, chiedendo spazio per tutte le posizioni.

Reazioni e conclusioni provvisorie

Sui social la vicenda ha provocato scambi accesi: c’è chi ha criticato la scarsa partecipazione al presidio come segnale di disinteresse o di richiesta di concretezza, e chi ha difeso la legittimità dell’iniziativa d’opposizione senza attendere la presenza del sindaco. Ventura ha spiegato di non partecipare ad appuntamenti organizzati da chi, a suo dire, ha insultato il lavoro dell’amministrazione. In ogni caso, la questione resta punto centrale dei programmi: tutte le forze in campo promettono misure, seppure con approcci diversi tra controllo, prevenzione e politiche sociali.

Cosa resta sul tavolo

Il caso di via Cavour ha messo in evidenza l’eterna connessione tra interventi di ordine pubblico e politiche sociali: servono risposte rapide per garantire la sicurezza quotidiana ma anche strategie di lungo periodo per gestire il disagio urbano. Sul piano pratico rimangono da definire i dettagli dell’eventuale piano di sicurezza, i tempi per il rafforzamento della polizia locale e le modalità di collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine. Resta centrale il confronto politico a Corsico, dove la sicurezza è diventata terreno decisivo della campagna elettorale.