Sondaggio YouTrend: centrosinistra avanti a Milano con Majorino e Calabresi

Un'analisi dei dati spiega perché Majorino appare più credibile su politiche sociali e affitti mentre Calabresi raccoglie fiducia su sicurezza e turismo

Il panorama politico milanese in vista delle comunali è tracciato dalle rilevazioni di un istituto di rilevazione: YouTrend. Il sondaggio, realizzato su 818 intervistati con metodo C.A.T.I., C.A.M.I. e C.A.W.I., fotografa una situazione in cui il centrosinistra parte in vantaggio.

Nei numeri emergono due figure che polarizzano l’attenzione: Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione, e Mario Calabresi, volto noto e imprenditore culturale. I dati includono la distribuzione dei voti di lista, la percezione dei temi e l’orientamento degli elettori rispetto a ipotetiche primarie.

Il quadro numerico e la cornice elettorale

Secondo la rilevazione, il Pd risulta primo partito in città con circa il 27% delle intenzioni, seguito da Fratelli d’Italia e dall’Alleanza Verdi Sinistra. Nel confronto diretto tra schieramenti, i voti stimati per la coalizione di centrosinistra superano complessivamente quelli del centrodestra, delineando uno scenario favorevole per una candidatura progressista. Il sondaggio stima inoltre un margine di errore di +/- 3,4% e specifica che le interviste sono state effettuate tra il 16 e il 22 aprile 2026, elementi utili per valutare la solidità della fotografia politica.

I risultati sul candidato sindaco

Nel raffronto sui possibili candidati, Majorino emerge come favorito nelle simulazioni: in uno scenario ampio sarebbe il profilo più apprezzato dagli elettori di centrosinistra, mentre nello scontro contro il centrodestra la proiezione lo vede vincente già al primo turno con percentuali intorno al 54% contro il 40% degli avversari. Calabresi mostra un consenso significativo, spesso molto vicino a Majorino nelle ipotesi con pochi contendenti. L’analisi mette in evidenza anche una quota consistente di indecisi, elemento che rende fluida la competizione fino all’avvicinarsi del voto.

Percezione dei temi: dove vincono i profili

La ricerca non si limita ai numeri di voto ma misura la fiducia su temi concreti. Majorino è ritenuto più affidabile su questioni come le politiche sociali, la gestione della casa e degli affitti, l’urbanistica, il costo della vita, i trasporti e la gestione di rifiuti e ambiente. Al contrario, Calabresi raccoglie maggiore credibilità su aspetti come la sicurezza, il turismo e l’edilizia privata. Affermazioni di questo tipo mostrano come i candidati vengano valutati non solo per il profilo personale ma per l’aderenza a specifiche priorità cittadine.

Conoscenza e fiducia dei nomi in campo

La notorietà dei potenziali candidati risulta variabile: tra i più conosciuti, oltre a Majorino, compaiono figure del centrodestra come Maurizio Lupi e Stefania Craxi, mentre nomi civici come Umberto Ambrosoli restano meno noti ma comunque presenti nei sondaggi. I livelli di fiducia dichiarata dagli intervistati non sempre corrispondono alla semplice conoscenza, segnalando che la popolarità mediatica non si traduce automaticamente in consenso elettorale.

Scenari strategici e possibili sviluppi

Alla luce dei dati, il centrosinistra sembra in posizione vantaggiosa ma la partita non è chiusa: molte forze interne alla coalizione potrebbero confrontarsi sulle modalità di selezione del candidato, con l’ipotesi di primarie considerate ad oggi plausibili ma da collocare prossimamente nel calendario elettorale. Sul fronte opposto, il centrodestra discute la necessità di individuare un «nome forte» in grado di aggregare anime politiche e civiche; nomi come quelli di Lupi, Craxi o un profilo esterno restano sul tavolo.

Elementi da monitorare

Oltre ai trend attestati dal sondaggio, vanno monitorati due elementi chiave: la gestione delle campagne locali sui temi caldi (casa, sicurezza, mobilità) e la capacità delle coalizioni di ridurre l’area degli indecisi. La ricerca sottolinea come una parte consistente dell’elettorato non sia ancora definita, il che lascia spazio a svolte decisive nelle fasi successive della competizione.

In sintesi, il dato principale è chiaro: a oggi il centrosinistra a Milano dispone di margini di vantaggio significativi e di due candidature competitive, ma la dinamica rimane aperta fino al completamento delle scelte ufficiali e alla risoluzione delle incertezze tra gli elettori.