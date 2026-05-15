Critiche della Lega a Sala: Verri denuncia degrado e divisioni nella maggioranza

Verri attacca la maggioranza: periferie trascurate, manutenzioni insufficienti e nessuna strategia sulla casa

Negli ultimi giorni è tornata al centro del dibattito cittadino la reazione della Lega nei confronti dell’azione amministrativa guidata dal sindaco Giuseppe Sala. A seguito dell’ultimo incontro della maggioranza convocato in municipio, Alessandro Verri, capogruppo del partito in Consiglio comunale, ha pronunciato parole dure sull’operato complessivo della giunta.

Secondo Verri, gli annunci e i tavoli di lavoro non bastano se non sono accompagnati da risultati tangibili per i cittadini di Milano, e per questo la Lega ha rilanciato un bilancio critico dell’attuale percorso amministrativo.

La denuncia di Verri punta il riflettore su una serie di aspetti concreti: manutenzioni trascurate, aree verdi non curate, periferie che chiedono attenzione e una presenza istituzionale giudicata insufficiente in tema di sicurezza e casa. Il capogruppo definisce il presunto cambio di passo della coalizione di centrosinistra come un’illusione finora priva di contenuti pratici. Nella sua dichiarazione si legge la convinzione che la politica cittadina stia privilegiando le forme e i tavoli di confronto piuttosto che un piano operativo credibile per invertire il declino percepito.

Le accuse al centro dell’attacco

Verri articola le critiche intorno a elementi che toccano la vita quotidiana dei milanesi: verde pubblico abbandonato, servizi di manutenzione inadeguati, periferie senza interventi strutturali, e una situazione sulla sicurezza che — a suo dire — non è sotto controllo. In questa cornice il tema della casa emerge come nodo irrisolto: secondo il capogruppo, manca una strategia che affronti in modo serio l’accesso all’abitazione e le politiche abitative destinate alle fasce più fragili. Verri critica anche la comunicazione dell’amministrazione che, a suo avviso, esalta provvedimenti minori come se fossero svolte decisive.

Verde urbano e interventi di manutenzione

Per quanto riguarda il verde cittadino, la critica è netta: le operazioni di sfalcio e pulizia vengono presentate come risultati mentre, nella lettura della Lega, testimoniano una risposta timida a problemi ben più profondi. Verri parla di esercizi di immagine che non risolvono i ritardi nella manutenzione ordinaria né i problemi di decoro urbano. La richiesta è di un piano di interventi strutturali e di una programmazione che non si limiti alle campagne di comunicazione, ma garantisca continuità e qualità negli spazi pubblici.

Sicurezza e politiche abitative

Sulla sicurezza e sulla casa, la posizione del capogruppo è altrettanto severa: secondo lui manca una strategia coordinata per le periferie, dove il senso di insicurezza è più acuto. Le critiche riguardano l’assenza di politiche abitative efficaci che possano bilanciare emergenza sociale e pianificazione urbana. Verri solleva la questione di tempi e risultati, invocando misure più concrete e operative piuttosto che annunci di principio o iniziative episodiche.

Divisioni della maggioranza e priorità invertite

Un altro filone dell’attacco riguarda le dinamiche interne alla coalizione. Secondo Verri, la maggioranza appare divisa e distratta da questioni ideologiche o da dibattiti che non rispondono alle esigenze locali. L’accusa è che si discuta di temi esterni o astratti, lasciando sullo sfondo i problemi reali dei quartieri milanesi. La Lega mette in evidenza una distanza crescente fra le priorità dei cittadini e l’agenda politica dell’esecutivo comunale, chiedendo un ritorno a uno sguardo pragmatico orientato al governo della città.

Proposta politica e prospettive elettorali

Di fronte a questo quadro critico, la Lega rilancia l’idea di un’alternativa politica per la guida di Milano. Verri sollecita un cambio di colore amministrativo e una visione più concreta per affrontare degrado, servizi e sicurezza. La proposta è di tornare a misurarsi sui contenuti e sulle soluzioni pratiche, puntando su progetti realizzabili e su una maggior presenza sul territorio. La dichiarazione si chiude con l’appello ai cittadini perché valutino l’operato della giunta e considerino l’opzione di un nuovo indirizzo politico in vista delle prossime consultazioni comunali.

Fonte: dichiarazione di Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Milano.