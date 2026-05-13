Come verrà coperto il potenziale buco di bilancio della Fondazione Milano Cortina

Il sindaco Sala minimizza l’ipotesi di un deficit di 310 milioni: ecco risorse disponibili, responsabilità e scenari possibili

La possibile emergenza finanziaria legata alla Fondazione Milano Cortina ha acceso il dibattito pubblico sulla sostenibilità dei costi legati all’organizzazione degli eventi. Il nodo centrale è un ipotetico buco di bilancio stimato in 310 milioni di euro, cifra che aggrega costi imprevisti e ricavi inferiori alle aspettative.

Nonostante la portata del numero, il sindaco Giuseppe Sala si è mostrato relativamente tranquillo, ricordando che il Comune dispone già di una riserva significativa in bilancio. In questa fase è essenziale distinguere tra cifre stimate e dati definitivi, poiché la conferma del gap arriverà solo con la chiusura dei conti della Fondazione.

Nel frattempo, il quadro è reso più complesso dalla presenza di somme già accantonate: tra le voci disponibili ci sono 100 milioni nelle casse di Palazzo Marino e ulteriori 13 milioni destinati specificamente alle Paralimpiadi. Quest’ultima somma non è frutto di volontà discrezionale ma di un vincolo normativo imposto dal Comitato olimpico, un obbligo previsto che determina la destinazione delle risorse. La distinzione tra riserva libera e somme vincolate è fondamentale per capire quanto davvero possa essere impiegato in caso di necessità.

La disponibilità finanziaria del Comune

Analizzando più nel dettaglio le risorse di Milano, emerge che la cifra di 100 milioni rappresenta una cassaforte municipale accumulata nel tempo con l’obiettivo di far fronte a imprevisti e investimenti strategici. Di queste risorse, però, solo una parte può essere utilizzata per integrare il bilancio della Fondazione: la destinazione delle somme è soggetta a vincoli contabili e a decisioni politiche. Il sindaco ha più volte sottolineato che l’estrazione dalla riserva sarà contenuta e ragionata, per non compromettere i servizi cittadini. In questo contesto il termine integrazione delle casse indica l’azione coordinata tra vari livelli di governo per coprire eventuali deficit.

Ripartizione degli oneri tra istituzioni

Secondo quanto prospettato, la copertura di un eventuale squilibrio seguirà regole di ripartizione precise: lo Stato dovrebbe farsi carico del 50% del fabbisogno, mentre Regioni e Comuni dovrebbero partecipare al restante 25% ciascuno. Questa divisione riflette un principio di sussidiarietà e di responsabilità condivisa, ma non è automatica: occorre la formalizzazione della decisione e la verifica finale del bilancio della Fondazione. Il processo include valutazioni tecniche su copertura finanziaria, trasparenza contabile e possibili rimodulazioni delle risorse destinate ai progetti locali.

La chiusura del bilancio e le verifiche necessarie

Per avere certezze occorre attendere la chiusura formale dei conti della Fondazione Milano Cortina, momento in cui emergeranno con precisione gli extracosti e il divario effettivo rispetto alle previsioni di entrata. Solo allora si potrà stabilire se i numeri ipotizzati — ad esempio 230 milioni di costi aggiuntivi e 80 milioni di ricavi non realizzati — corrispondono alla realtà contabile e richiedono un intervento pubblico. La fase di verifica sarà anche l’occasione per valutare soluzioni alternative alla semplice immissione di risorse, come rinegoziazioni contrattuali o riorganizzazioni delle spese operative.

Implicazioni politiche e utilizzo delle risorse residue

Oltre alla risposta finanziaria, il tema avrà inevitabili ricadute politiche: il sindaco Sala ha manifestato la disponibilità a portare la questione in Consiglio comunale, aperta all’esame pubblico e al dibattito istituzionale. Parallelamente, è già stato chiarito che le risorse non destinate alla copertura del deficit verranno destinate ai servizi della città, a beneficio della collettività. Il termine servizi della città include manutenzione, welfare locale e programmi a favore dei cittadini; la scelta delle priorità sarà parte del confronto politico che seguirà la certificazione dei conti.