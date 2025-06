Consiglio comunale di Milano: seduta decisiva per il futuro della città

Lunedì si svolgerà una seduta del Consiglio comunale di Milano con temi importanti in discussione. Ecco cosa aspettarsi.

Il Consiglio comunale di Milano si prepara a una seduta cruciale lunedì 16 giugno alle 16:30, presso Palazzo Marino. L’assemblea si avvia con un’ora dedicata agli interventi liberi dei consiglieri, un’opportunità per esporre tematiche urgenti e di rilevanza locale. Ma quali saranno i veri nodi da sciogliere durante questo incontro?

Ordine del giorno: cosa c’è in ballo

Dopo gli interventi liberi, il Consiglio passerà all’Adozione dello Statuto per il nuovo Ente Parco Agricolo Sud Milano. Un passo importante, ma non privo di polemiche. A seguire, si discuteranno debiti fuori bilancio e correzioni di errori materiali nei P.G.T. vigenti, due temi che sollevano interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.

Le mozioni sul tavolo

Le mozioni presentate dai consiglieri promettono di accendere il dibattito. Tra queste, spicca quella di Gianmaria Radice e Daniele Nahum, che chiedono impegni concreti della città verso le vittime civili del conflitto israelo-palestinese. Una questione delicata, che potrebbe generare divisioni all’interno dell’assemblea.

In un altro ambito, la consigliera Diana De Marchi propone di rendere obbligatoria l’educazione al rispetto e alla sessualità nelle scuole. Una mozione che ha il potenziale di far discutere, vista la varietà di opinioni sul tema dell’educazione sessuale.

Accessibilità e inclusione

Non mancano le proposte per migliorare l’accessibilità. Il consigliere Riccardo Truppo, ad esempio, si fa portavoce dell’accesso delle persone fragili alle zone a traffico limitato. Un’iniziativa che potrebbe semplificare la vita di molti cittadini, ma che si scontra con le normative esistenti.

Il punto sulla sicurezza

Un altro tema caldo è quello della sicurezza nella città. Il consigliere Alessandro De Chirico chiede un tavolo permanente con acquirenti di immobili in costruzione, per affrontare le irregolarità urbanistiche. Come risponderà il Consiglio a queste sollecitazioni?

Un Consiglio in streaming

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire la seduta in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Un modo per garantire trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, sempre più attivi nelle dinamiche politiche locali.

Le aspettative dei cittadini

Milano si trova a un bivio. Le decisioni del Consiglio comunale non riguardano solo la burocrazia, ma toccano la vita quotidiana di molti. La domanda che tutti si pongono è: quali scelte verranno fatte per migliorare la qualità della vita nella città? Gli occhi sono puntati su Palazzo Marino, in attesa di chiarimenti e decisioni.