Arresti e sequestri in Lombardia e Spagna: un colpo duro alla criminalità organizzata

Un’operazione senza precedenti

La recente operazione condotta dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia di Milano ha portato a un significativo colpo contro il traffico di droga e armi. Con 24 ordini di custodia cautelare eseguiti, di cui 17 arresti e 7 arresti domiciliari, le forze dell’ordine hanno dimostrato un impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata. Gli indagati sono accusati di aver promosso e partecipato a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti internazionali che si estendono fino alla Spagna.

Il sistema hawala e il riciclaggio di denaro

Un aspetto inquietante emerso dall’indagine è l’uso del sistema hawala per il trasferimento di fondi illeciti. Questo metodo, che consente di spostare denaro senza l’uso di canali bancari tradizionali, è stato utilizzato da alcuni degli indagati per riciclare proventi di attività illecite. Attraverso esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi, i membri dell’organizzazione riuscivano a trasferire ingenti somme di denaro all’estero, con commissioni che raggiungevano l’1,5% del totale. Solo nel periodo tra maggio e ottobre 2021, sono stati movimentati oltre 1,4 milioni di euro.

Un’organizzazione ben strutturata

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di più sodalizi criminali, ciascuno con ruoli ben definiti. Un 35enne di origine siciliana, ritenuto al vertice di un gruppo dedito al traffico di hashish, marijuana e cocaina, operava non solo in Lombardia, ma anche a Roma e Palermo. Un altro sodalizio, specializzato nel traffico di cocaina, aveva base nei comuni di Turbigo e Magenta, con un leader che risiedeva stabilmente a Malaga, in Spagna. La collaborazione tra i membri dell’organizzazione era garantita anche da legami con pregiudicati calabresi, che assicuravano protezione e stabilità operativa.

Sequestri e arresti significativi

Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati sequestri di notevoli quantità di stupefacenti e armi. Tra i risultati più rilevanti, il sequestro di 440 kg di hashish a Vimercate e l’arresto di un promotore dell’associazione. Inoltre, è stato scoperto un traffico di armi provenienti dall’ex Jugoslavia, con il sequestro di 5 kalashnikov, pistole e granate. Questi eventi evidenziano la complessità e la pericolosità delle reti criminali attive sul territorio, pronte a utilizzare la violenza per mantenere il controllo e reprimere comportamenti infedeli all’interno dell’organizzazione.