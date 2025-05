Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di una banda di ladri a Cesano Boscone.

Furto d’auto e colpo al bancomat

Domenica mattina, i carabinieri della Compagnia di Corsico hanno messo fine a un’operazione criminale che ha coinvolto tre giovani italiani, accusati di furto aggravato e possesso di esplosivi. I tre, un 38enne, un 42enne e un 16enne, sono stati arrestati dopo aver rubato un’auto di grossa cilindrata a Cesano Boscone e aver tentato di far esplodere un bancomat a Magenta, portando via circa 16mila euro.

Le indagini e gli arresti

Grazie a un’attenta analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e dell’esplosione. Gli arrestati sono stati trovati in possesso di materiali esplosivi e strumenti da scasso, segno di un’operazione ben pianificata. Il 38enne e il 42enne sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore, mentre il minorenne è stato portato all’istituto penale minorile Beccaria di Milano.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio non è isolato. Poche settimane fa, un’altra operazione ha portato all’arresto di quattro giovani tra i 18 e i 28 anni, trovati in possesso di 62 candelotti di esplosivo e attrezzature per la realizzazione di ordigni artigianali. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla crescente presenza di bande organizzate nel territorio. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori crimini e garantire la sicurezza dei cittadini.