Sostieni LILT Milano Monza Brianza con il 5×1000: trasporto, farmaci e prevenzione

Un gesto fiscale che sostiene trasporto, cure e progetti educativi senza costi aggiuntivi

Nella vita quotidiana una firma nella dichiarazione dei redditi spesso passa inosservata, ma può diventare una concreta forma di solidarietà. A Milano e nella sua area metropolitana molte persone affrontano il cancro in condizioni di fragilità economica e sociale: la malattia modifica routine, bilanci familiari e possibilità di cura.

La campagna 5×1000 promossa da LILT Milano Monza Brianza propone di trasformare un atto fiscale in un sostegno tangibile per chi è in difficoltà, sostenendo servizi, farmaci e iniziative di prevenzione.

Destinare il 5×1000 non richiede spese aggiuntive per il contribuente perché si tratta di una quota di imposte già versata allo Stato. Per partecipare alla campagna 5xmille 2026 è sufficiente inserire il codice fiscale 80107930150 nella dichiarazione dei redditi e firmare nello spazio riservato agli Enti del terzo settore iscritti nel RUNTS. Questo semplice passaggio mette in moto servizi concreti che vanno dal trasporto alle cure, fino al sostegno alla ricerca oncologica.

Sostegno concreto a persone e famiglie

Il contributo raccolto tramite il 5×1000 finanzia interventi mirati per chi si trova in una situazione economica precaria: aiuti per l’acquisto di farmaci non mutuabili, supporto all’acquisto di beni di prima necessità e contributi per spese correlate alle cure. Questi fondi rappresentano una rete di sicurezza per chi, oltre alla diagnosi, deve affrontare costi che rischiano di compromettere la continuità terapeutica. La presenza di un ente locale come LILT Milano Monza Brianza permette di individuare i bisogni reali e intervenire in modo rapido ed efficace, riducendo l’isolamento sociale delle persone malate.

Il trasporto come cura di prossimità

Un servizio spesso sottovalutato ma vitale è il trasporto dei pazienti verso ospedali e centri di cura. Volontari dedicano tempo e chilometri per accompagnare chi non ha una rete familiare o non è nelle condizioni di spostarsi autonomamente. Questo supporto garantisce la partecipazione regolare alle sedute di terapia e alle visite specialistiche, e rappresenta una forma di assistenza pratico-emotiva che migliora l’aderenza alle cure e la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.

Finanziare ricerca e progetti di prevenzione

Una porzione dei fondi derivanti dal 5×1000 è destinata a sostenere la ricerca oncologica in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori. Il supporto economico permette di finanziare studi, strumenti diagnostici e attività di laboratorio che puntano a terapie più efficaci e a strategie di diagnosi precoce. Investire in ricerca significa imprimere un’accelerazione a progetti che possono tradursi in benefici concreti per pazienti presenti e futuri, contribuendo alla costruzione di conoscenze e soluzioni terapeutiche.

Interventi educativi nelle scuole

La prevenzione è un altro pilastro dell’azione di LILT Milano Monza Brianza. Attraverso programmi nelle scuole di Milano, Monza e Brianza si promuovono stili di vita sani e si informa sui rischi legati alle dipendenze. Questi progetti educativi puntano a creare consapevolezza fin dall’adolescenza, spiegando in modo chiaro e accessibile concetti come il ruolo della prevenzione primaria e secondaria e l’importanza della diagnosi precoce. Investire in educazione significa ridurre nel tempo l’incidenza di comportamenti a rischio.

Come destinare il 5×1000 e partecipare

Destinare il 5×1000 a LILT Milano Monza Brianza è semplice e non comporta spese aggiuntive per il contribuente: inserire il codice fiscale 80107930150 nella dichiarazione dei redditi e firmare nello spazio riservato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS è quanto serve per attivare il sostegno. La campagna 5xmille 2026 ricorda inoltre che ogni firma contribuisce a mantenere servizi essenziali come il trasporto, i contributi per farmaci non mutuabili e il finanziamento di progetti di ricerca e prevenzione. Per ulteriori dettagli e materiali informativi è disponibile il sito dedicato alla raccolta del 5×1000 di LILT Milano Monza Brianza.