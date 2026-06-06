Milano si trasforma in un palcoscenico di creatività con sette mostre che spaziano dalla pittura alla realtà virtuale, offrendo un viaggio attraverso diverse forme d'arte.

Milano, capitale dell’arte e della cultura, si prepara a ospitare un’estate ricca di mostre che spaziano dalla pittura alla realtà virtuale. Dal 1 giugno al 21 settembre 2026, la città offrirà sette esposizioni uniche, ognuna delle quali esplora la condizione umana attraverso linguaggi artistici diversi.

Dalla scultura in bronzo alle terracotte, dalla pittura monumentale alla fotografia, dall’installazione site-specific alla realtà virtuale, Milano diventa un laboratorio di creatività. Ecco un viaggio tra le mostre più attese dell’estate 2026.

Anselm Kiefer: Le Alchimiste a Palazzo Reale

Anselm Kiefer torna a Milano con una monumentale installazione site-specific, realizzata appositamente per la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Le Alchimistein mostra dal 7 febbraio al 27 settembre 2026, è un progetto che fonde pittura, storia e simbologia attraverso oltre quaranta grandi teleri.

Al centro del progetto c’è il tema dell’alchimia, rivisitato attraverso le figure dimenticate delle alchimistedonne di scienza, mistiche e studiose spesso escluse dai manuali ufficiali. Kiefer restituisce loro volto e dignità, evocando nomi come Caterina Sforza e Isabella Cortese. Con la sua pittura materica e potente, Kiefer utilizza elementi come fuoco ed elettrolisi per creare opere dense di materia e significato.

La mostra si configura come un tributo visivo al coraggio intellettuale e alla creatività femminile, in un luogo carico di memoria come la Sala delle Cariatidi, che nel 1953 ospitò la Guernica di Picasso.

Giovanni Gastel: Rewind a Palazzo Citterio

Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei fotografi più eleganti e internazionali di Milano, con la mostra Rewindin programma dal 30 gennaio al 26 luglio 2026. Il percorso espositivo ripercorre l’intera carriera di Gastel attraverso oltre 250 immagini, rivelando anche i suoi scritti e le sue poesie.

Gastel, nipote di Luchino Visconti, sviluppò da autodidatta uno stile inconfondibile, raffinato e teatrale, capace di trasformare moda, ritratti e still life in immagini sospese tra pittura classica e modernità. Tra i primi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale negli anni ’90, Gastel unì artigianalità e innovazione in un linguaggio visivo del tutto personale.

Scomparso nel marzo 2026, questa mostra è l’occasione per riscoprire o incontrare per la prima volta uno degli artisti più influenti della fotografia italiana.

Mona Hatoum: Over, Under and In Between alla Fondazione Prada

Mona Hatoum, artista palestinese nata a Beirut nel 1952, ha concepito appositamente per gli spazi della Fondazione Prada tre installazioni monumentali che trasformano l’ex deposito industriale in un luogo dove l’instabilità diventa esperienza fisica. La mostra Over, Under and In Betweenin programma dal 29 gennaio al 9 novembre 2026, include una ragnatela di sfere di vetro soffiato, trentamila palline rosse che formano una mappa del mondo senza confini e una griglia metallica alta quasi nove metri.

Queste opere, che esplorano il tema della fragilità umana, sono in mostra fino al 9 novembre 2026 e offrono un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi.

Mostre a ingresso libero

Nelle calde giornate estive, Milano offre anche mostre ad ingresso gratuito. Palazzo Reale propone tre esposizioni gratuite, tra cui The Breach. Il muro rompe il silenzio di Paolo Troilo, in mostra dal 18 giugno al 13 settembre 2026. Le opere di Troilo dialogano con il patrimonio artistico e culturale del Palazzo, raccontando la storia dell’edificio attraverso il finger painting.

Pirelli HangarBicocca, oltre alle collezioni permanenti, propone mostre gratuite di artisti contemporanei internazionali. Tra queste, Rirkrit Tiravanija. The House That Jack Builtin programma dal 26 marzo al 26 luglio 2026, e Benni Bosetto. Rebeccadal 12 febbraio al 19 luglio 2026.

Queste mostre offrono l’opportunità di fare il pieno di bellezza e arte senza bisogno di un biglietto, rendendo Milano una città accessibile a tutti gli amanti dell’arte.