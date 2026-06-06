L'Olimpia Milano ha sconfitto Brescia in gara-4 dei playoff di Serie A, conquistando la finale scudetto. Scopri i dettagli della partita e le prestazioni dei giocatori.

L’Olimpia Milano ha raggiunto la finale scudetto di Serie A dopo una vittoria convincente contro la Germani Brescia in gara-4 dei playoff. La squadra milanese ha dimostrato una superiorità tecnica e fisica, chiudendo la serie sul 3-1 e tornando in finale dopo due anni.

La partita, giocata al Forum di Milano, è stata trasmessa in diretta su LBATV e Sky Sport Basket. L’Olimpia, guidata da coach Peppe Poeta, ha avuto il primo match point per conquistare la finale scudetto. Brescia, sotto 2-1 nella serie, ha cercato di allungare la semifinale, ma Milano ha dimostrato di essere una squadra più esperta e determinata.

Primo tempo: Olimpia Milano in controllo

L’Olimpia ha iniziato la partita con grande intensità, segnando da ogni posizione e chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 8 punti. Brescia ha faticato a contenere la fisicità milanese e a difendere il proprio ferro. Al termine della prima frazione di gioco, il punteggio era di 23-15 in favore dei padroni di casa.

Coach Matteo Cotelli ha provato ad alzare il ritmo mettendo in campo un quintetto più agile con Joseph Mobio da centro. Tuttavia, è stato il rientro sul parquet di Miro Bilan a ridare agli ospiti il -4 dopo poco più di 3 minuti nel terzo quarto. Marko Guduric, quasi impalpabile nella serie fino a quel momento, ha rilanciato Milano con giocate offensive di puro talento.

Seconda parte: Brescia tenta la rimonta

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, Brescia è tornata a -5, ma due canestri di Zach LeDay hanno ripristinato le distanze tra le due squadre. La partita si è fatta sempre più fisica, con una quantità e intensità di contatti che hanno avvantaggiato l’Olimpia, che si è portata sul +11 al termine del terzo quarto.

Brescia ha provato a rimettersi in partita con un mini-parziale di 5-0 e poi è tornata a -6, ma ha mancato l’energia necessaria per invertire la tendenza di gara-4. Milano ha saldamente in mano la partita, eliminando i vicecampioni d’Italia in carica e tornando in finale scudetto dopo due anni.

Prestazioni individuali: Brooks e LeDay protagonisti

Armoni Brooks è stato il protagonista della partita con 18 punti, ben supportato da Nebo con 14 punti e 7 rimbalzi. Zach LeDay ha contribuito con 12 punti, mentre Shields ha chiuso la semifinale con 12 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Per Brescia, Bilan e Della Valle hanno segnato 19 punti ciascuno, ma non sono stati sufficienti per ribaltare il risultato.

Ora, l’Olimpia Milano attende di sapere chi tra Virtus Bologna e Venezia le contenderà il tricolore. La finale scudetto promette di essere una sfida emozionante, con Milano che punta a riconquistare il titolo dopo due anni di assenza.