Un report essenziale sul Carnevale Biancoblù: classifiche, passaggi del turno e le finali che hanno deciso i podi nelle categorie giovanili

Il Carnevale biancoblù, organizzato congiuntamente da Chisola e Volpiano Pianese, ha offerto una panoramica ricca e variegata del calcio giovanile su più fasce d’età. In questa sintesi analizziamo i principali esiti della fase eliminatoria, le squadre che hanno strappato il pass per la fase nazionale e i verdetti delle finali nella categoria dei Primi Calci 2018. L’evento ha visto la partecipazione sia di società dilettantistiche che di club professionistici, creando un mix utile per valutare talenti e crescita tecnica.

Classifica e momento clou della categoria Under 8

Nella graduatoria finale dell’Under 8 del Carnevale biancoblù 2018 il torneo ha consegnato una classifica ricca di spunti: Monza 15, Juventus 15, Bologna 12, Chisola 12, Genoa 9, Renate 9, Alcione 8, Suno 7, Cbs 7, e le altre formazioni fino a Volpiano Pianese 1. La fase a gironi, ovvero la fase eliminatoria, ha messo in luce match ad alto punteggio e qualche sorpresa: partite come Bologna-Alcione 9-1 o Monza-Bologna 7-2 hanno dimostrato la forza offensiva di alcune squadre, mentre sfide più equilibrate hanno deciso posizioni in classifica all’ultimo minuto.

Semifinali e finali decisive

Il cammino verso il titolo ha visto Monza dominare la semifinale contro Chisola (4-0) e la Juventus avere la meglio sul Bologna (2-0). In finale, la contesa tra Monza e Juventus si è risolta con un 1-0 a favore del Monza, mentre la finalina per il terzo posto ha sorriso al Bologna, che ha regolato il Chisola per 4-2. Questi risultati raccontano di una giornata in cui concretezza e freddezza sottoporta hanno fatto la differenza rispetto al puro spettacolo.

Qualificate e palcoscenico nazionale per le altre categorie

La manifestazione non si è limitata all’Under 8: nelle categorie Under 11, Under 10 e Under 9 numerose società si sono conquistate l’accesso alla fase nazionale prevista per domenica 22 marzo. Tra le qualificate spiccano nomi come Cuneo, Alpignano, Cenisia, Pozzomaina e Cbs per l’Under 11, mentre in Under 10 avanzano società come Pro Eureka, Ivrea, Lascaris e il Busca grazie a risultati solidi nei rispettivi gironi.

Regole di ammissione e ruolo degli organizzatori

Il regolamento ha previsto che prime classificate e le due migliori seconde (o, in alternativa, le due società organizzatrici se non vincenti del girone) accedessero alla fase nazionale. Per questo motivo Chisola e Volpiano Pianese hanno avuto un ruolo centrale nell’articolazione dei passaggi del turno: oltre a gestire campi e calendari, hanno contribuito a determinare la composizione delle squadre ammesse, soprattutto nelle categorie in cui le seconde non riuscivano a garantire risultati comparabili.

Sequenza delle partite e organizzazione della fase finale

La giornata finale è stata pianificata con un format fitto: i gironi del finale U10 e del finale U8 prevedevano incontri di 20 minuti l’uno, con un calendario serrato sin dalle prime ore del mattino. La formula comprendeva gare di qualificazione, semifinali e finali programmate in orari prefissati (le finali erano previste intorno alle 17:10 e 17:35), offendo così a tutte le squadre la possibilità di confrontarsi su più match nello stesso giorno.

Impatto sportivo e osservazioni tecniche

Dal punto di vista tecnico il torneo ha segnalato alcune tendenze: team organizzati come Monza e Juventus hanno mostrato mentalità competitiva e solidità difensiva, mentre società emergenti come Cbs e Suno hanno sorpreso per intensità e voglia di interpretare il gioco offensivo. Inoltre il confronto con club professionistici nelle categorie giovanili ha offerto ai dirigenti dilettantistici e agli osservatori un banco di prova per valutare prospettive e miglioramenti.

In sintesi, il Carnevale biancoblù ha confermato il valore del modello organizzativo condiviso tra Chisola e Volpiano Pianese: un mix di competizione, osservazione tecnica e opportunità per i giovani calciatori. Le classifiche, i verdetti delle finali e le qualificazioni verso la fase nazionale raccontano di un torneo ben strutturato che ha dato spazio sia alle realtà locali sia alle società professionistiche presenti.