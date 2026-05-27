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Sintesi del Carnevale biancoblù: classifiche, qualificazioni e finali

Un report essenziale sul Carnevale Biancoblù: classifiche, passaggi del turno e le finali che hanno deciso i podi nelle categorie giovanili

Letizia Chiarini · · 4 min
Sintesi del Carnevale biancoblù: classifiche, qualificazioni e finali

Il Carnevale biancoblù, organizzato congiuntamente da Chisola e Volpiano Pianese, ha offerto una panoramica ricca e variegata del calcio giovanile su più fasce d’età. In questa sintesi analizziamo i principali esiti della fase eliminatoria, le squadre che hanno strappato il pass per la fase nazionale e i verdetti delle finali nella categoria dei Primi Calci 2018. L’evento ha visto la partecipazione sia di società dilettantistiche che di club professionistici, creando un mix utile per valutare talenti e crescita tecnica.

Classifica e momento clou della categoria Under 8

Nella graduatoria finale dell’Under 8 del Carnevale biancoblù 2018 il torneo ha consegnato una classifica ricca di spunti: Monza 15, Juventus 15, Bologna 12, Chisola 12, Genoa 9, Renate 9, Alcione 8, Suno 7, Cbs 7, e le altre formazioni fino a Volpiano Pianese 1. La fase a gironi, ovvero la fase eliminatoria, ha messo in luce match ad alto punteggio e qualche sorpresa: partite come Bologna-Alcione 9-1 o Monza-Bologna 7-2 hanno dimostrato la forza offensiva di alcune squadre, mentre sfide più equilibrate hanno deciso posizioni in classifica all’ultimo minuto.

Semifinali e finali decisive

Il cammino verso il titolo ha visto Monza dominare la semifinale contro Chisola (4-0) e la Juventus avere la meglio sul Bologna (2-0). In finale, la contesa tra Monza e Juventus si è risolta con un 1-0 a favore del Monza, mentre la finalina per il terzo posto ha sorriso al Bologna, che ha regolato il Chisola per 4-2. Questi risultati raccontano di una giornata in cui concretezza e freddezza sottoporta hanno fatto la differenza rispetto al puro spettacolo.

Qualificate e palcoscenico nazionale per le altre categorie

La manifestazione non si è limitata all’Under 8: nelle categorie Under 11, Under 10 e Under 9 numerose società si sono conquistate l’accesso alla fase nazionale prevista per domenica 22 marzo. Tra le qualificate spiccano nomi come Cuneo, Alpignano, Cenisia, Pozzomaina e Cbs per l’Under 11, mentre in Under 10 avanzano società come Pro Eureka, Ivrea, Lascaris e il Busca grazie a risultati solidi nei rispettivi gironi.

Regole di ammissione e ruolo degli organizzatori

Il regolamento ha previsto che prime classificate e le due migliori seconde (o, in alternativa, le due società organizzatrici se non vincenti del girone) accedessero alla fase nazionale. Per questo motivo Chisola e Volpiano Pianese hanno avuto un ruolo centrale nell’articolazione dei passaggi del turno: oltre a gestire campi e calendari, hanno contribuito a determinare la composizione delle squadre ammesse, soprattutto nelle categorie in cui le seconde non riuscivano a garantire risultati comparabili.

Sequenza delle partite e organizzazione della fase finale

La giornata finale è stata pianificata con un format fitto: i gironi del finale U10 e del finale U8 prevedevano incontri di 20 minuti l’uno, con un calendario serrato sin dalle prime ore del mattino. La formula comprendeva gare di qualificazione, semifinali e finali programmate in orari prefissati (le finali erano previste intorno alle 17:10 e 17:35), offendo così a tutte le squadre la possibilità di confrontarsi su più match nello stesso giorno.

Impatto sportivo e osservazioni tecniche

Dal punto di vista tecnico il torneo ha segnalato alcune tendenze: team organizzati come Monza e Juventus hanno mostrato mentalità competitiva e solidità difensiva, mentre società emergenti come Cbs e Suno hanno sorpreso per intensità e voglia di interpretare il gioco offensivo. Inoltre il confronto con club professionistici nelle categorie giovanili ha offerto ai dirigenti dilettantistici e agli osservatori un banco di prova per valutare prospettive e miglioramenti.

In sintesi, il Carnevale biancoblù ha confermato il valore del modello organizzativo condiviso tra Chisola e Volpiano Pianese: un mix di competizione, osservazione tecnica e opportunità per i giovani calciatori. Le classifiche, i verdetti delle finali e le qualificazioni verso la fase nazionale raccontano di un torneo ben strutturato che ha dato spazio sia alle realtà locali sia alle società professionistiche presenti.

Autore
Letizia Chiarini
Letizia Chiarini, di San Donato Milanese, segue il calcio e i motori con reportage in circuito e in curva. Ricorda quando ha documentato una maratona cittadina fermatasi per un blackout: ha ricostruito le storie dei partecipanti con taglio umano, preferendo profili di comunità e ritratti di squadra; ama correre all'alba sul Naviglio.

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