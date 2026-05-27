Olimpia Milano in semifinale: Brooks trascina il successo a Reggio Emilia

Olimpia Milano conquista la semifinali con un 72-84 in rimonta a Reggio Emilia; Armoni Brooks protagonista con 27 punti mentre Rossato segna 21 con un perfetto 6/6 da tre

La serata del 21 mag 2026 ha consegnato all’Olimpia Milano il primo pass per le semifinali dei playoff di Serie A. Con un parziale deciso nella ripresa la squadra guidata da Peppe Poeta ha ribaltato il campo e chiuso la serie sul 3-0, imponendosi per 72-84 contro l’Una Hotels Reggio Emilia al Palabigi. La partita è stata una combinazione di intensità difensiva, scelte offensive precise e alcuni exploit individuali che hanno determinato l’esito finale.

Il match è iniziato in equilibrio, ma nel corso del secondo periodo i padroni di casa hanno provato l’allungo grazie alle iniziative di Riccardo Rossato, capace di infilare numerosi canestri dall’arco. La reazione milanese è però arrivata nella seconda metà dell’incontro: con tenacia e lucidità l’Olimpia ha trasformato la partita, sfruttando percentuali al tiro e rotazioni efficaci. Il risultato non solo certifica la superiorità nella serie, ma mostra anche come la squadra abbia saputo gestire un momento delicato fuori casa.

La dinamica della partita

Nel primo tempo l’inerzia ha viaggiato a sprazzi, con Reggio Emilia che ha fatto leva su un avvio fulmineo di Riccardo Rossato per costruire un margine di otto punti. Tuttavia, la ripresa ha visto un Milano più aggressivo in difesa e più incisivo in attacco: la rimonta è stata favorita da una maggiore circolazione di palla e da tiri dall’arco efficaci. L’andamento del secondo tempo ha mostrato come la capacità di cambiare ritmo sia stata la chiave per capovolgere il punteggio, con l’Olimpia che ha saputo allungare progressivamente fino al +12 finale.

Protagonisti e numeri

Il protagonista indiscusso è stato Armoni Brooks, autore di 27 punti totali e decisivo nel secondo tempo: ha infatti segnato 19 dei suoi 27 punti dopo l’intervallo, con un eccellente 7/13 dall’arco. Accanto a lui si sono messi in luce Leandro Bolmaro con 17 punti, Zach LeDay con 16 e Shavon Shields con 11, tutti contributi fondamentali per la vittoria. Dall’altra parte Riccardo Rossato ha chiuso la gara con 21 punti e un sorprendente 6/6 da tre, ma non è bastato a evitare l’eliminazione casalinga.

Armoni Brooks: il fattore decisivo

La prestazione di Armoni Brooks può essere letta come la chiave tattica della serata: nel momento in cui la partita sembrava in equilibrio, la sua capacità di creare spazio e segnare dall’arco ha spezzato l’equilibrio. Il suo score nel secondo tempo evidenzia come la giocata individuale, inserita in un contesto di squadra che gli ha concesso libertà, possa trasformare il destino di una serie. In termini tecnici, Brooks ha sfruttato la penetrazione-spread per aprire linee di tiro e forzare rotazioni difensive avversarie.

Rossato e il paradosso del perfetto dalla lunga distanza

La gara di Riccardo Rossato rappresenta un dettaglio curioso: un 6/6 da tre che testimonia una serata estremamente efficiente al tiro, ma che non è riuscita a cambiare l’esito della serie. Questo fenomeno dimostra come il successo dipenda non solo dalla prestazione individuale, ma anche dalla capacità di sostenere il vantaggio con difesa e contributi dalla panchina. L’Una Hotels ha avuto la possibilità di proteggere il vantaggio accumulato, ma Milano ha risposto con ritmo e precisione offensiva.

Conseguenze per il tabellone e prospettive

Con il successo l’Olimpia Milano si qualifica alle semifinali e attende ora la vincente del confronto tra Brescia e Trieste, serie che al momento vede la Germani Brescia in vantaggio per 2-1. Questo risultato modifica il quadro delle possibili sfide per la corsa allo Scudetto: Milano potrà analizzare il futuro avversario con calma, concentrandosi su recuperi e affinamenti tattici. Per Reggio Emilia, invece, la stagione si chiude con rimpianti ma anche con indicazioni chiare su punti di forza e aspetti su cui lavorare per il futuro.

Osservazioni finali

Questa eliminazione certifica l’efficacia di Milano nei momenti caldi della stagione e sottolinea l’importanza di avere un roster profondo e giocatori in grado di cambiare le partite. Il match del 21 mag 2026 rimarrà negli highlights per la rimonta e per le performance individuali che hanno caratterizzato l’incontro, offrendo spunti tattici per entrambe le squadre in vista dei prossimi impegni.