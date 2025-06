LAGO: modularità, visione e sostenibilità nel design italiano contemporaneo

Fondata nel 1976, LAGO è oggi una realtà di riferimento nel panorama del design italiano, capace di coniugare solidità produttiva, visione progettuale e coerenza stilistica.

Nata da una lunga tradizione artigianale risalente alla fine del XIX secolo, l’azienda ha trasformato un sapere familiare in un sistema industriale moderno, affermandosi in oltre 20 Paesi attraverso una rete di più di 500 punti vendita selezionati.

L’identità del marchio si è evoluta senza interruzioni, mantenendo costante il legame con le sue origini e con un’idea di progetto fondata sulla flessibilità, sull’uso consapevole dei materiali e su una chiara direzione culturale.

Alla base dell’offerta LAGO c’è un principio semplice: la modularità come strumento di adattamento, trasformazione e durata. Le collezioni, pensate per ambienti domestici e spazi collettivi, si articolano in arredi su misura, che privilegiano la libertà compositiva e la personalizzazione.

Ogni elemento, dalle librerie ai tavoli, dalle cucine alle camere da letto, è studiato per integrarsi nello spazio con rigore formale e leggerezza visiva. Le cucine di design, ad esempio, sono concepite per rispondere alle esigenze di qualunque contesto. Alla trasparenza del vetro si affianca il calore del legno, materiali che danno vita a un ambiente dove modernità e tradizione convivono in perfetta armonia.

Il design, per l’azienda, non è un semplice concetto, ma rappresenta un vero e proprio strumento di trasformazione sociale. Si costruisce, del resto, a partire da un ascolto attento delle esigenze contemporanee.

Le forme sono essenziali, i materiali scelti per durata e qualità estetica, e l’intero processo produttivo si orienta verso un modello sostenibile. La selezione di materie prime certificate, così come l’ottimizzazione delle risorse nei cicli produttivi, testimoniano un impegno concreto nella direzione dell’eco-compatibilità.

Accanto alla produzione fisica, LAGO ha sviluppato un ecosistema digitale pensato per rendere più fluido il rapporto tra cliente, architetto e progetto. Il configuratore online consente di personalizzare arredi e ambienti con precisione visiva, semplificando le fasi decisionali e offrendo uno strumento utile sia in ambito privato che professionale. Il supporto alla progettazione non si esaurisce nella tecnologia: un team specializzato affianca i clienti in ogni fase, garantendo coerenza tra concept, prodotto e risultato finale.

L’espansione sui mercati esteri si è sviluppata in continuità con la visione originaria del brand, rafforzando i tratti distintivi che lo caratterizzano: qualità costruttiva, linguaggio estetico raffinato, attenzione alle esigenze quotidiane.

In parallelo alla crescita commerciale, l’azienda ha consolidato un posizionamento riconoscibile anche nei settori hospitality, retail e contract, grazie alla capacità di adattare le soluzioni esistenti a contesti diversi senza comprometterne identità e coerenza progettuale.

Con oltre 200 collaboratori attivi e una rete di partner internazionali selezionati, LAGO continua a proporre un modello di impresa fondato su una visione chiara del ruolo del design nella vita quotidiana. Lo fa mantenendo rigore e metodo, sviluppando collezioni che mettono al centro la relazione tra spazio e individuo, e offrendo strumenti concreti per interpretare le trasformazioni dell’abitare con armonia e raffinatezza.