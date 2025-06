Gruppo San Marco: eccellenza italiana nell’home living tra design, comfort e innovazione digitale

Fondata nel 2003 a Soleto, in provincia di Lecce, Gruppo San Marco è oggi una realtà di riferimento nel panorama italiano dell’home living, grazie a una proposta completa che spazia dall’arredo per interni ed esterni ai sistemi di climatizzazione, fino a un’ampia gamma di piscine e accessori.

In oltre vent’anni di attività, l’azienda ha saputo costruire un’identità forte, fondata sui valori di qualità, affidabilità e attenzione alle esigenze del cliente.

Soluzioni per ogni spazio: dall’interno all’esterno

Alla base dell’offerta di Gruppo San Marco vi è una selezione curata di complementi d’arredo per interni, progettati per ottimizzare la funzionalità degli ambienti domestici con un occhio attento al design. Ogni elemento è pensato per valorizzare soggiorni, cucine e camere da letto, attraverso materiali resistenti e uno stile raffinato.

Accanto all’arredo indoor, trova spazio una linea completa per l’outdoor living: gazebi, salottini da giardino, ombrelloni e barbecue permettono di creare angoli di relax funzionali ed esteticamente armoniosi, capaci di resistere agli agenti atmosferici senza rinunciare alla bellezza delle forme.

L’azienda si distingue anche per un’offerta mirata nel campo del comfort climatico. Stufe a pellet, caldaie a risparmio energetico e climatizzatori di ultima generazione rispondono all’esigenza di vivere ambienti temperati durante tutto l’anno, con soluzioni attente al consumo e all’impatto ambientale.

Piscine: design, tecnologia e benessere

Una delle punte di diamante del catalogo è rappresentata dal comparto piscine. Si va dai classici modelli interrati, sempre eleganti, a cui si affiancano le piscine fuori terra in acciaio, che coniugano praticità e durata, offrendo una soluzione ideale per chi desidera allestire un’area relax nel proprio giardino senza interventi strutturali invasivi.

L’offerta è completata da un ampio assortimento di accessori tecnici: robot per la pulizia automatica, coperture stagionali, impianti di filtraggio e prodotti per il trattamento dell’acqua garantiscono una gestione semplice e sicura dell’impianto.

Un e-commerce intuitivo e affidabile

Attraverso il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, i clienti possono esplorare il catalogo completo in modo intuitivo e rapido. Ogni prodotto è accompagnato da schede dettagliate, immagini ad alta definizione e descrizioni tecniche, per semplificare la fase di selezione.

I metodi di pagamento sono sicuri e diversificati, con possibilità di utilizzo di carte di credito, PayPal e soluzioni rateali. Le spedizioni, affidate a corrieri come BRT e FedEx, garantiscono consegne tracciabili e puntuali in tutta Italia.

Assistenza continua e supporto personalizzato

Uno degli aspetti distintivi del modello di business di Gruppo San Marco è il servizio clienti. Il team del customer care segue ogni fase del processo d’acquisto: dalla consulenza prevendita alla risoluzione di eventuali problematiche post-vendita, assicurando competenza tecnica, rapidità di risposta e attenzione al dettaglio.

Una community digitale attiva e coinvolta

Oltre all’attività di vendita, l’azienda mantiene un dialogo costante con la propria community attraverso i principali canali social – Facebook, Instagram e YouTube. Qui vengono pubblicati regolarmente tutorial, consigli per l’arredo, guide alla manutenzione e offerte esclusive, rafforzando il legame con il pubblico e consolidando una rete di utenti fidelizzati.

Riconoscimenti e reputazione

L’impegno nella qualità e nella soddisfazione del cliente è stato riconosciuto da prestigiosi enti nazionali. Gruppo San Marco è stato inserito tra i Campioni della Crescita 2023 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), e ha ottenuto un posto tra le Stelle dell’E-commerce 2025, classifica redatta da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

A rafforzare ulteriormente la credibilità del marchio contribuiscono le oltre 7.300 recensioni positive raccolte su Trusted Shops, testimonianza diretta dell’affidabilità percepita dagli utenti.

Con una strategia orientata all’innovazione, alla cura del cliente e all’ampliamento dell’offerta, Gruppo San Marco prosegue il suo percorso con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza abitativa, coniugando estetica, funzionalità e tecnologia. Un impegno quotidiano che fa dell’azienda pugliese un punto fermo nel mondo dell’arredo e del comfort domestico.