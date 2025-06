Lo Svapo del Marchese: quando il gusto incontra lo stile, firmato Mirko Cuneo

Nel cuore di Milano, tra il ritmo frenetico della città e la voglia sempre più diffusa di uno stile di vita consapevole, nasce un progetto che unisce eleganza, ironia e passione per il vaping: Lo Svapo del Marchese.

Un nome che è tutto un programma, una firma che sa di altri tempi, ma che guarda dritta al futuro. A guidare questa rivoluzione nobile c’è il Marchese Mirko Cuneo, imprenditore visionario, che ha trasformato la sua idea di gusto in un vero e proprio brand.

Dalle radici al primo soffio: il debutto milanese

Il progetto prende forma nel 2025, anno in cui Mirko Cuneo apre i primi due store fisici a Milano, in Via Lorenteggio 47 e Via Cermenate 56. Due quartieri diversi, due anime della città, accomunate dalla curiosità con cui accolgono questa nuova proposta. Non si tratta del solito vape shop: Lo Svapo del Marchese ha un’identità precisa, riconoscibile, unica.

Appena varchi la soglia, entri in un mondo curato nei dettagli: arredi che richiamano i salotti nobiliari, packaging raffinati, liquidi selezionati con cura maniacale. Ma soprattutto un’accoglienza calorosa, che fa sentire ogni cliente parte di una piccola corte contemporanea, fatta di gusto, leggerezza e attenzione al benessere.

Un’estetica che racconta una storia

Il logo dorato con i leoni rampanti, i toni caldi degli interni, i testi ironici ma ricercati: ogni elemento del brand racconta una storia. Una storia fatta di eleganza retrò, passione artigianale e ironia nobiliare. Non è un caso che il Marchese sia diventato anche un personaggio: una voce narrante che guida il cliente alla scoperta del mondo dello svapo con savoir-faire e una punta di malizia.

Mirko Cuneo ha scelto di non seguire le mode del settore, ma di dettarne una tutta sua. Lo Svapo del Marchese non punta sulla spettacolarizzazione tecnica dei device, ma sull’esperienza, sul piacere, sulla ritualità del gesto.

La visione: 5 nuovi negozi entro il 2025

Il successo dei primi due negozi ha acceso la miccia di un’espansione ambiziosa. Entro la fine del 2025, il brand prevede l’apertura di altri cinque punti vendita a Milano, ognuno pensato come un avamposto dello stile marchese. Non semplici punti vendita, ma luoghi di incontro, di scoperta, di cultura del vapore.

L’obiettivo è chiaro: creare una community. Un club, per certi versi. Ma aperto, accessibile, dove ognuno può trovare il proprio gusto e sentirsi parte di qualcosa di diverso, autentico, elegante.

“I Liquidi del Marchese”: il sapore dell’identità

Accanto ai negozi, prende vita anche una linea proprietaria: “I Liquidi del Marchese”. Una collezione di e-liquid che non si limita a proporre gusti, ma racconta personaggi, atmosfere, epoche. Ogni liquido ha un nome, una storia, un’identità precisa.

Ma il viaggio non si ferma qui. Entro l’inizio di settembre, la linea si arricchirà con 16 nuove referenze, suddivise in 4 cremosi, 4 ice, 4 fruttati e 4 tabaccosi. I nomi sono ancora top secret, ma ogni liquido racconterà un pezzetto d’Italia: saranno ispirati alle città italiane, ai loro profumi, ai loro colori, al loro spirito.

Tutti i liquidi sono made in Italy, con aromi certificati e una filosofia di produzione che mette al centro la qualità sensoriale e l’equilibrio aromatico

Un marchio che parla alla città (e alla comunità)

Milano è una città che cambia in fretta, ma che riconosce e premia chi sa proporsi con personalità. Lo Svapo del Marchese ha saputo farsi notare in un panorama spesso standardizzato, diventando un punto di riferimento per chi cerca non solo un prodotto, ma un modo di essere.

Il brand parla un linguaggio diretto ma colto, ironico ma raffinato, e questo ha contribuito a creare una community attiva, partecipe, che interagisce sui social, visita i negozi, racconta la propria esperienza. Non è raro che i clienti tornino solo per scambiare due chiacchiere con il personale o per ascoltare le novità della corte marchese.

Oltre il gusto: un nuovo modo di vivere il vaping

In un momento storico in cui il consumo è spesso impulsivo, veloce, disattento, Lo Svapo del Marchese propone un ritorno alla lentezza, al gusto, al dettaglio. Non si tratta solo di cosa svapi, ma di come lo fai, con che spirito, in che contesto.

Mirko Cuneo ha intercettato un bisogno sempre più diffuso: quello di sentirsi parte di una narrazione, di scegliere prodotti che abbiano un’anima, un’estetica, un pensiero.

Il futuro è dorato (come lo stemma del Marchese)

Con una community in crescita, una linea di liquidi che si espande e nuovi negozi in arrivo, Lo Svapo del Marchese si candida a diventare uno dei brand più riconoscibili del settore svapo in Italia. Ma non solo per le vendite o per i numeri. Per lo stile, per il modo in cui si racconta, per la relazione autentica con chi lo sceglie.

In un mondo dove tutto cambia in fretta, il Marchese resta. Con il suo passo lento, il suo gusto deciso, e quella risata nobile che sa trasformare ogni nuvola di vapore in un piccolo gesto di libertà.