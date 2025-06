THEBS: il nuovo paradigma del lusso online tra innovazione, autenticità ed eccellenza 

Cosa rende davvero esclusiva una shopping experience online nel settore del lusso?

In un mercato in costante crescita e sempre più competitivo come quello della moda di alta gamma, la risposta passa dalla capacità di coniugare heritage e contemporaneità, garantendo un assortimento raro, autenticità certificata e servizi premium all’altezza delle aspettative.

In questo scenario, THEBS si afferma come marketplace italiano di riferimento, ponendosi all’avanguardia nel proporre un modello inedito che fonde eccellenza sartoriale, innovazione digitale e valore aggiunto certificato direttamente dalle migliori boutique multibrand europee.

Un’identità fondata sulla selezione e sulla qualità

Nato dall’esperienza di Camera Buyer Italia – associazione che rappresenta i principali luxury retailers italiani e internazionali – THEBS interpreta il lusso non solo come valore intrinseco di prodotto, ma come esperienza diffusa che parte dalla competenza dei fashion buyer più autorevoli e arriva a chi acquista attraverso un ecosistema esclusivo.

Il catalogo, che supera i 60.000 articoli e comprende oltre 800 brand celebri e stilisti emergenti, spazia dall’abbigliamento uomo e donna, fino a proposte dedicate a bambini e adolescenti, includendo calzature, accessori, oggetti per la casa e soluzioni beauty selezionate con attenzione.

Maison storiche come Alexander McQueen, Valentino Garavani, Off-White e Salvatore Ferragamo si alternano a nuove realtà che intercettano le tendenze contemporanee, permettendo di offrire una selezione capace di riflettere i desideri di un pubblico internazionale e trasversale.

Ogni prodotto è autenticato e certificato dall’insegna The Best Shops®, emblema di qualità e fiducia, che sancisce un legame diretto tra customer experience digitale e tradizione retail di eccellenza.

Un’esperienza digitale multicanale, riconoscibile ed evoluta

Accessibile da oltre 80 Paesi e tradotto in sette lingue, il portale THEBS propone un’interfaccia intuitiva e coinvolgente, pensata per guidare ogni utente in un percorso di scoperta che non si limita al semplice acquisto ma diventa esperienza immersiva nel mondo fashion luxury.

La varietà di proposte si traduce in un assortimento che unisce abiti da sera, jeans, gonne, felpe, polo, giacche e una vasta gamma di accessori: borse iconiche, portafogli, occhiali da sole, gioielli e accessori per completare ogni look con stile personale e riconoscibile.

L’offerta calzaturiera si distingue per ampiezza e attenzione ai trend. Dai grandi classici ai modelli streetwear di nuova generazione, il marketplace annovera tutte le eccellenze del made in Italy e i più acclamati marchi internazionali. Alcuni esempi rappresentativi? Le Hogan uomo scarpe affiancano sneakers, mocassini, stivali e proposte da giorno e sera in linea con le aspettative dei clienti più esigenti.

Valori chiari e servizi a misura di clientela internazionale

L’impegno verso l’autenticità, l’attenzione alle esigenze di una community globale e la volontà di essere punto di incontro tra online e offline emergono con forza dalla mission di THEBS.

Ogni prodotto è selezionato e controllato dagli esperti delle boutique partner, rendendo il marketplace uno spazio affidabile e sicuro in cui la garanzia del sigillo The Best Shops® si traduce in tutela della qualità e della provenienza.

L’esperienza di acquisto è inoltre perfezionata da servizi esclusivi, che includono spedizioni rapide operate da corrieri specializzati, pagamenti sicuri e trasparenti (con opzioni come PayPal e carte di credito dotate dei più avanzati sistemi di protezione), oltre alla flessibilità del reso entro 14 giorni.

Un modello che trasforma il concetto di marketplace

Rispetto ai player tradizionali, THEBS ridefinisce la filiera del lusso online: non solo vetrina, ma vero e proprio hub d’incontro tra maison affermate, brand emergenti e retailer fisici di alto profilo. Questo si traduce in un catalogo dinamico e sempre attuale, sostenuto da una struttura proprietaria che coinvolge oltre 100 tra le migliori boutique d’Europa.

Il risultato è una piattaforma pensata tanto per i trendsetter quanto per i cultori della qualità senza tempo, capace di abbattere i confini tra shopping online e coinvolgimento diretto con il mondo delle boutique di lusso.