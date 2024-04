I migliori hotel di Milano per rapporto qualità prezzo: le opzioni più vantaggiose

Milano, tanto bella quanto costosa. Però, essendo una grande città, offre diverse possibilità di pernottamento. Se siete alla ricerca di un hotel, questo è l’articolo che fa per voi. Andremo a vedere i migliori residence per rapporto qualità-prezzo.

NYX Hotel Milan

Il NYX Hotel Milan, in questo caso, si classifica come la scelta più dispendiosa, ma la migliore per qualità-prezzo. Si trova a pochi metri dal Castello Sforzesco e dal Terrazza Sul Duomo. L’hotel dispone di camere ben arredate e dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata e minibar. I servizi includono una reception aperta 24 ore su 24, un centro fitness e una buonissima colazione. Per due notti per due persone, il tutto verrebbe a costare 425€, un ottimo compromesso.

Hotel Da Vinci

Situato nei pressi di Bicocca degli Arcimboldi e Rifugio Antiaereo 87, l’Hotel Da Vinci offre diversi servizi per i viaggiatori, oltre ad un bellissimo ambiente. Le camere dispongono di una TV a schermo piatto, aria condizionata e minibar, mentre i servizi includono una reception aperta 24 ore su 24 e una colazione inclusa nel prezzo. I prezzi partono da 148€ per due notti per due persone.

Klima Hotel Milano Fiere

Il Klima Hotel Milano Fiere è situato nelle vicinanze del Milan War Cemetery e di Piazza Gino Valle. L’hotel offre delle camere molto eleganti con la solita TV a scherno piatto, aria condizionata e minibar. I servizi includono una sauna, che non è disponibile negli hotel citati precedentemente, una colazione e una connessione Wi-Fi gratuita. Si parte dai 227€ per due notti, per due persone.

Hotel Domenichino

Si trova in una posizione molto centrale di Milano, ben collegata con i mezzi pubblici. L’Hotel Domenichino offre delle tariffe scontate fino al 50% sul parcheggio e sulle camere che giovano di tutti i comfort necessari, inclusa la connessione Wi-Fi gratuita e una colazione a buffet. Il tutto a partire da 272€ per due notti per due adulti.

Starhotels Business Palace

Offre un’atmosfera molto elegante a dei prezzi molto accessibili. Dispone di suite arredate, un ristorante e 10 sale meeting. I prezzi vanno da 225€ per due notti per due adulti.