Armony Floor, con sede a Coriano e un vasto catalogo consultabile online sul sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei pavimenti in legno e parquet Made in Italy.

L’azienda, infatti, si distingue per l’artigianalità italiana, la cura dei dettagli e un approccio produttivo sostenibile, volto a garantire qualità e durabilità nel tempo.

Una filiera produttiva controllata e sostenibile

Il successo di Armony Floor si fonda su un modello produttivo completamente integrato, che permette di gestire internamente ogni fase del processo. Dalla selezione delle materie prime – provenienti esclusivamente da foreste certificate e gestite in modo responsabile – fino alla lavorazione artigianale e alla distribuzione finale, ogni passaggio è controllato con estrema attenzione.

Questa gestione diretta, priva di intermediari, non solo garantisce elevati standard qualitativi, ma permette anche di proporre parquet di eccellenza a prezzi competitivi, assicurando al contempo trasparenza e affidabilità.

Un catalogo completo per ogni esigenza

Navigando sul sito www.pavimentieparquet.com, è possibile esplorare oltre 60 tipologie di parquet, declinate in essenze pregiate come rovere, bamboo e legni esotici. L’offerta di Armony Floor si adatta a ogni contesto progettuale, con soluzioni pensate per ambienti residenziali e commerciali.

Tra i prodotti più apprezzati spicca il parquet prefinito, ideale per chi cerca una posa rapida e priva di complicazioni. A questo si aggiungono il parquet flottante, perfetto per ristrutturazioni rapide, e le innovative pavimentazioni SPC, capaci di coniugare l’eleganza del legno con una resistenza superiore.

Anche per gli spazi esterni, Armony Floor propone soluzioni specifiche. La linea dedicata ai pavimenti in legno per outdoor è progettata per resistere a sbalzi termici, umidità e raggi UV, offrendo un’ottima resa estetica e funzionale in terrazze, giardini e porticati.

Qualità, sostenibilità e sicurezza certificata

L’impegno verso la sostenibilità è un valore centrale per Armony Floor. L’azienda impiega esclusivamente collanti e vernici privi di formaldeide, in piena conformità con le normative europee più stringenti. Ogni prodotto è pensato per rispettare l’ambiente e garantire sicurezza agli spazi abitativi, riducendo al minimo l’impatto ecologico.

Inoltre, ogni parquet è supportato da una garanzia di 25 anni, a testimonianza dell’affidabilità e della qualità dei materiali utilizzati. Una scelta che rappresenta non solo un investimento estetico, ma anche un impegno verso la durabilità e il comfort abitativo.

Un percorso online costruito su misura

Armony Floor punta a rendere l’esperienza online semplice e completa. Il sito ufficiale permette di consultare il catalogo, richiedere campioni gratuiti – consegnati entro 48/72 ore – e ricevere assistenza tecnica dedicata. Un team di esperti è disponibile per consulenze personalizzate, offrendo supporto nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze progettuali.

A completare il servizio, l’azienda mette a disposizione una rete di installatori qualificati attivi su tutto il territorio nazionale, capaci di garantire una posa impeccabile. L’assistenza continua anche dopo l’acquisto, con soluzioni su misura per la manutenzione e l’ampliamento dei pavimenti.

Showroom di Coriano: un’esperienza tangibile

Per chi desidera toccare con mano la qualità delle proposte, Armony Floor accoglie i clienti nel suo showroom a Coriano (RN), aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato e il sabato mattina. Qui, infine, è possibile esplorare l’intera gamma di parquet, ricevere consulenze tecniche e valutare direttamente le finiture, i colori e le essenze disponibili.