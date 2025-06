Prima Assicurazioni festeggia 10 anni con Milano: eventi, motori e musica in tutta la città

Dal Castello Sforzesco alla Triennale, l’insurtech italiana Prima Assicurazioni sceglie il cuore di Milano per condividere con la città il traguardo di dieci anni di crescita.

Dieci anni fa, Prima Assicurazioni nasceva a Milano con una visione chiara: semplificare e rivoluzionare il mondo delle polizze grazie alla tecnologia e ai dati. Oggi, con oltre 4 milioni di clienti e una rete di oltre 1.500 intermediari attivi, l’insurtech celebra questo traguardo proprio nella città che ha visto nascere e crescere il progetto.

Il via alle celebrazioni è stato dato alla Triennale di Milano, dove il CEO George Ottathycal, il Country Manager Italia Andrea Balestrino e la Global Head of Communication Fabia Bernacchi hanno presentato il programma degli eventi previsti per il mese di giugno. Ad affiancarli, anche RTL 102.5, partner ufficiale dell’iniziativa, rappresentata dagli speaker Massimo Lo Nigro e Diego Zappone.

Il 14 giugno, il Castello Sforzesco si trasforma in “Prima Village”

Il momento clou dei festeggiamenti sarà sabato 14 giugno con il “Prima Village”, una giornata-evento gratuita e aperta a tutti, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco.

Il programma unisce motori, tecnologia e musica, offrendo attività per ogni fascia d’età. Gli appassionati di rally potranno incontrare la pilota Rachele Somaschini e cimentarsi in prove di abilità e velocità ispirate al mondo delle corse. Per i più curiosi, non mancheranno esperienze immersive in realtà virtuale, mentre i più piccoli troveranno un’intera area a loro dedicata con animazione, giochi e gadget.

Dalle attività del mattino si passerà poi alla grande musica live della sera: il DJ set di Massimo Alberti, la performance del duo Merk & Kremont e, a seguire, un concerto speciale di una delle band italiane più amate, protagonista anche dell’ultimo Festival di Sanremo. Il tutto sarà accompagnato dalla copertura live di RTL 102.5, con Diego Zappone a condurre la serata sul palco.

Una Milano vestita Prima Assicurazioni

La celebrazione coinvolgerà l’intera città anche al di fuori dell’evento principale. Una campagna outdoor vestirà Milano con il logo del decennale, visibile su tram, metropolitane, stazioni e pensiline. E anche il celebre spot TV con Patrick Dempsey sarà aggiornato per l’occasione, portando in primo piano il traguardo dei 10 anni.

Il 10 giugno, invece, sarà la volta della convention annuale dedicata agli intermediari. Per l’occasione, Alcatraz Milano diventerà “Casa Prima”, personalizzata interamente con un murales celebrativo. A condurre la giornata sarà la giornalista e inviata de “Le Iene” Veronica Ruggeri, affiancata da un ospite d’eccezione: il campione del mondo e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro, che condividerà sul palco le tappe più significative della sua carriera in un parallelismo con la crescita dell’insurtech.

La serata si concluderà con un concerto esclusivo, riservato alle persone di Prima, con la performance di uno dei nomi più iconici della musica italiana, autore di brani che hanno segnato intere generazioni.

Un’occasione per restituire alla città che ha creduto nel progetto

“Queste celebrazioni sono molto più di un semplice traguardo. Sono il riconoscimento di un percorso costruito su visione, coraggio e passione, grazie ai quali siamo riusciti a crescere in modo solido e profittevole in un mercato tradizionale come quello assicurativo”, ha commentato George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni. “Non celebriamo il passato, ma guardiamo al futuro, con l’ambizione di continuare a innovare e offrire un’esperienza eccellente ai nostri clienti”.

“Milano ci ha dato tantissimo, è una città che rappresenta innovazione, energia e apertura”, ha dichiarato Andrea Balestrino, Country Manager Italia. “È qui che vogliamo dire grazie, con iniziative pensate per la comunità e per le persone che ci hanno accompagnati fin dalla prima polizza. Come sempre, in uno stile non convenzionale, che ci contraddistingue da sempre”.

Un decennio di crescita per Prima Assicurazioni, una nuova fase che inizia

Dieci anni di attività segnano un punto di svolta per Prima Assicurazioni, che oggi guarda avanti con rinnovata energia.

Con una presenza sempre più solida anche in Spagna e Regno Unito, una piattaforma tecnologica in costante evoluzione e un team in continua espansione, l’insurtech italiana si prepara ad affrontare il futuro con lo stesso spirito con cui ha iniziato: innovare, semplificare e restituire valore reale ai propri clienti.