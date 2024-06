5 (+1) locali dove godersi un aperitivo sfizioso a Milano, lontani dalla monotonia

Stanchi dei soliti aperitivi nei soliti noiosi posti in cui andate da anni? Vi proponiamo una lista di 5 (+1) posti sfiziosi dove fare aperitivo da provare!

Wasabi

Voglia di un aperitivo a base di sushi? In via Ponte Vetero e in via Solferino, per circa 16 euro, potrete gustare sashimi, alghe, rolls e altre prelibatezze di pesce accompagnate da un cocktail.

Superficiale

Fare aperitivo in un ex cinema a luci rosse, chi ci avrebbe mai pensato? In via Sansovino, al prezzo di 20 euro, potrete godere di un ottimo aperitivo e, perché no?, restare anche per la cena.

Spoon

Antico e moderno che si fondono insieme. Si dice addirittura che il locale sorga sulle vecchie scuderie di Napoleone. Sito in viale Bligny, tapas gourmet e bollicine vi accompagneranno per una serata unica.

Otto

In via Paolo Sarpi troverete solo cibo, vino e birra artigianale. Il menù è alla carta e le tapas vanno dai 4 euro in su, mentre i cocktail dai 6 ai 13.

Cortile Flora

E un aperitivo dentro un cortile segreto che sembra una giungla urbana? Cortile Flora, in via Alessandro Volta, con il suo gusto bohemien e chic fa al caso vostro!

Princi

Di certo non è un posto sconosciuto, ma anzi, uno dei locali più famosi di Milano. Ma merita la vostra attenzione! Focaccia, olive e Parmigiano e molto altro dominano i gustosi piatti che potrete trovare in varie zone della città.