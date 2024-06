La pasta è sempre un'ottima scelta in pausa pranzo. Vi consigliamo i locali migliori

Cosa c’è di più italiano di un buon piatto di pasta in pausa pranzo? Se vi trovate in centro a Milano avete solo l’imbarazzo della scelta, ma noi vi consigliamo quelli che riteniamo i 5 locali migliori!

Pasta d’autore

In corso di Porta Ticinese troviamo Pasta d’autore: un locale chic con pareti in mattoni e cucina a vista. Qui sei tu a scegliere cosa mangiare: dal tipo di pasta al sugo. Potrai scegliere tra spaghetti, conchiglie, ravioli e molto altro da abbinare a ragù, verdure e crema di parmigiano, solo per citarne tre.

Pasto

In via Zecca Vecchia Pasto propone ogni giorno primi piatti di pasta fresca realizzati con materie prime di alta qualità, farine proveniente da grani selezionati e condimenti stagionali.

I sapori della pasta

Dal 1976 questo locale, sito in via Alessandro Volta, prepara pasta fresca all’uovo artigianale. Tagliatelle, pappardelle, tagliolini e trofie, ravioli, tortellini, agnolotti e quadrotti sono solo la base per ottimi sughi.

Platina Pasta

A Porta Venezia se avete voglia di una gustosa pausa pranzo trovate questo locale con laboratorio dove la pasta è il piatto forte. Senza contare che potete anche acquistarla e portarla a casa!

Pastamadre

A Porta Romana trovate Pastamadre in cui regnano pasta e pane fatti in casa, sughi caserecci e dolci spettacolari. Unico avvertimento: il locale è piccolo e sempre pieno.