Estate è sinonimo di gelato. E noi vi consigliamo alcune delle gelaterie migliori di Milano nel 2024

Gambero Rosso premia le migliori gelaterie d’Italia del 2024. E noi vi vogliamo segnalare e consigliare 4 tra le più buone di Milano.

Artico

Artico è una catena di gelaterie con varie sedi nel capoluogo lombardo. Varietà di gusti, opzioni per intolleranti al lattosio, qui potete trovare il meglio per il vostro palato. Non solo, ma se volete diventare maestri nell’arte del gelato, Artico è anche una scuola che vi insegna il mestiere.

Ciacco

In via Spadari troviamo Ciacco, che vanta di offrire gelati senza additivi o conservati. Non solo, le materie prime sono scelte con cura dai contadini locali. E il gusto è impeccabile!

Crema

Come Artico, anche Crema dispone di numerose sedi in città. Le regole di questa gelateria sono essenziali: altissima qualità degli ingredienti, lavorazione artigianale e gusti classici ma sempre sorprendenti.

Lo Gnomo Gelato

In via Francesco Cherubini lo Gnomo Gelato offre anche torte e cioccolato di altissima qualità. Come tutte le altre gelaterie che vi abbiamo presentato, la qualità è altissima e la selezione degli ingredienti sostenibile e fatta con estrema cura.