cosa vedere a milano in monopattino

Da Parco Sempione al Cimitero Monumentale, ecco 3 itinerari per visitare Milano in monopattino

Sei troppo impaziente per aspettare l’autobus ma hai troppo poco tempo per poterti muovere a piedi? Il monopattino è la soluzione ideale per muoverti a Milano e visitare la città in tutta tranquillità. In questo articolo ti consigliamo 3 itinerari.

Castello Sforzesco- Chinatown

Si comincia dal Castello Sforzesco e da qui, attraversando Parco Sempione, si raggiunge l’Arco della Pace situato proprio all’inizio di corso Sempione. La zona è ricca di bar e locali dove fare una piccola sosta prima di ripartire per Chinatown, estesa in particolare lungo via Paolo Sarpi, piena di ristoranti e negozietti cinesi.

Chinatown – Corso Como

Da Chinatown sei pronto per ripartire e raggiungere corso Como, via dello shopping nei pressi di Porta Garibaldi. Non prima però di aver fatto tappa al Cimitero Monumentale, considerato un vero e proprio museo a cielo aperto.

Brera

Zona Brera, con i suoi vicoletti, è perfetta per muoversi in monopattino ed esplorare tutti i suoi angoli. Sia che tu voglia fermarti per una visita alla Pinacoteca, sia che desideri solo immergerti nell’atmosfera, non rimarrai deluso.