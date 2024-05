I migliori locali particolari dove poter fare merenda a milano

Milano offre ottimi locali dove è possibile gustarsi una buona merenda, che siano dolci, tè o snack salati. In questo articolo scopriremo cinque posti particolari dove fare merenda.

5 posti particolari dove fare merenda a Milano

Crazy Cat Cafè – Centrale

Per chi ama i gatti, il Crazy Cat Cafè, che si trova vicino alla Stazione Centrale, è il posto ideale. Infatti, qui potrete gustare dolcetti fatti in casa e un buon “catpuccino” in compagnia di alcuni bellissimi gatti.

Dove: Via Napo Torriani, 5

Orari: Martedì-Sabato 9.30-20, Domenica 9-19.30, chiuso Lunedì.

Rabbit Hole

In questo locale vivrete il sogno che avete avuto sin da bambin*: entrare nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. E’ possibile farlo solo al Rabbit Hole. Il locale, che è una sala da tè, dispone di Cheesecake, Red Velvet e Kit Kat, tutti dolci che potete accompagnare con un tè rosa.

Dove: Via Giuseppe Mazzini, 20

Orari: Tutti i giorni 8-21, Domenica dalle 9.

Californian Bakery

Se volete spostarvi momentaneamente in America, attraverso il gusto, Californian Bakery è il posto che fa per voi. Troverete cheesecake, pancakes, cookies e torte giganti.

Dove: Vari punti vendita

Orari: Aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera.

Mercato Centrale

Il Mercato Centrale di Milano dispone di una vasta scelta di dolci e salati, tra cui maritozzi, sfogliatelle e gelati artigianali.

Dove: Via Giovanni Battista Sammartini, 2

Orari: Tutti i giorni 7-24.

Ofelé

Ofelé è il posto ideali per gli amanti dei pancakes. Questo locale offre diverse opzioni, dolci e salate, oltre a croissant, bagel e plum cake. Ofelè è perfetto anche per un brunch

Dove: Via Savona 2

Orari: Martedì-Sabato 8.30-18, Domenica 10-16, Lunedì 8.30-15.