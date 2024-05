Ecco 5 posti particolari dove potete fare colazione a Milano

La colazione per molti è un momento rituale. C’è chi non rinuncerebbe mai a cappuccio e brioche al bar e chi preferisce una semplice tazza di cereali. Altri ancora scelgono il salato. Milano è ricca di offerte per tutti i gusti e palati, vi consigliamo alcuni luoghi in cui potrete gustare una colazione particolare.

Egalité

In via Melzo, zona Porta Venezia, ha aperto nel 2018 Egalité, una boulangerie parigina. Pain au chocolat, croissant, croque madame, qui la colazione è sia dolce che salata, ma indubbiamente francese!

Ofelé

Restiamo all’estero con un piatto che ormai ha conquistato definitivamente il cuore e lo stomaco degli italiani: i pancakes. In via Savona trovate Ofelé con i suoi strepitosi pancakes e, anche in questo caso, dolce e salato resta una scelta vostra.

Bar Luce

Decisamente instagrammabile è il Bar Luce, all’ingresso della Fondazione Prada. Il locale ricrea l’atmosfera di un tipico caffè della vecchia Milano secondo l’interpretazione del regista Wes Anderson. I piatti offerti sono quelli tipici della tradizione italiana, ma la location è tutto!

LùBar

Situato in via Palestro, il LùBar è un viaggio nel cuore della Sicilia. Anche in questo caso la location fa da padrone, tra fenicotteri rosa, floride piante verdi e colori dal grigio chiaro al sabbia. La colazione tradizionale si accompagna a specialità siciliane come i cannoli.

Eppol Pie

Concludiamo la lista con un altro locale dove l’estetica è imbattibile. Eppol Pie, in zona Porta Venezia è un bistrot dove troverete ad accogliervi centinaia di piante: appese alle pareti o cascanti dal soffitto. Particolarmente consigliate le brioche!