Migliori ristoranti particolari ed economici a Milano: i cinque locali consigliati

Se sei alla ricerca di qualche ristorante che possa farti mangiare bene, ma spendendo poco, sei nel posto giusto. Milano dispone di diversi locali per tutta la sua città, ma oggi andremo a scoprire cinque posti in cui è possibile saziarsi, accontentando le proprie papille gustative, ma in modo economico.

Mabuhay Restaurant: si trova presso Bastioni di Porta Volta. Il Mabuhay Restaurant fonde la tradizione culinaria indiana con lo street food giapponese. E’ possibile assaggiare diverse prelibatezze, tra cui le loro pietanza di punta, come l’Adobo e gli Okonomiyaki.

Panzer: situato in via Rosolino Pilo, Panzer è molto popolare in quel di Milano per il suo panzerotto croccante e pieno di mozzarella filante. Il panzerotto è della pasta fritta, farcita con mozzarella, pomodoro e Grana Padano DOP. E’ l’ideale per un pasto veloce e in compagnia

Blue M Milano: in Via Lanzone, è possibile trovare Blue M Milano. Questo locale porta i sapori, di qualità, delle Marche nel milanese, a dei prezzi accessibili.

Cesarino: nel centro storico di Milano, in via Pattari, è possibile trovare il Cesarino. Tra le loro specialità rientra anche il panino di punta: il Cesarino. Quest’ultimo viene preparato a mano con prodotti freschissimi e di qualità.

The Panino: situato in via Laghetto, The Panino dispone di una vasta selezione che riguarda i panini e il cibo di strada a prezzi molto convenienti. Inoltre, questo locale può essere frequentato da vegetariani e vegani.